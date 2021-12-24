ru ua
Пт, 24 декабря News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

В Италии и Франции очередные рекорды по количеству новых случаев COVID

Новина українською →
Пятница 24 декабря 2021 21:49
В Италии и Франции очередные рекорды по количеству новых случаев COVID Фото: В Италии и Франции очередные рекорды по количеству новых случаев COVID (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Во Франции и Италии зафиксировали рекорды по новым случаям заражения коронавирусом. Во Франции за минувшие сутки подтвердили почти 95 тысяч случаев, а в Италии - более 50 тысяч.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.

В пятницу, 24 декабря, в Италии был зафиксирован второй подряд рекордный дневной показатель заболеваемости. Число новых случаев достигло 50 599 по сравнению с 44 595 днем ранее.

Число смертей в Италии, связанных с коронавирусом, снизилось до 141 со 168 в четверг. Всего в Италии зарегистрировано 136 386 смертей, связанных с COVID, что является вторым по величине показателем в Европе после Великобритании и девятым в мире.

На сегодняшний день в стране зарегистрировано 5,57 миллиона случаев заболевания.

При этом сегодня Франция сообщила о рекордных 94 124 новых случаях заражения коронавирусом за день, а число госпитализированных в связи с этим заболеванием достигло семимесячного максимума и составило почти 16 200 человек.

Напомним, в Британии за вчера выявили более 122 тысячи новых случаев коронавируса. Это самое большое число с начала пандемии.

Читайте РБК-Украина в Google News
Франция Италия Коронавирус
NEWS
Россия продолжает стягивать войска к Украине. Опубликованы фото со спутника
Россия продолжает стягивать войска к Украине. Опубликованы фото со спутника
DAILY
Битва за Украину. Хочет ли Путин новой войны и на что готов Запад
Владислав Красинскийзаместитель главного редактора Битва за Украину. Хочет ли Путин новой войны и на что готов Запад