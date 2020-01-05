В Італії автомобіль в'їхав у групу туристів, шестеро загиблих

В італійській автономній провінції Больцано на півночі країни в ніч на неділю, 5 січня, автомобіль в'їхав в групу туристів, внаслідок чого на місці події загинуло шестеро людей. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на DW.

Зазначається, що ще кілька людей отримали травми, одна людина важко травмована.

Ймовірно, загиблі є громадянами Німеччини, однак поки не відомо, звідки саме, додав речник поліції.

Автомобіль в'їхав в групу туристів з 17 людей близько першої години ночі біля комуни Бруніко. За даними телеканалу Rai Südtirol, трагедія сталась у гірському селі Лутаго. Водій автомобіля вижив, поліція розслідує, як саме сталась аварія.

Зараз проводиться ідентифікація жертв. Район, де стався наїзд, розташований неподалік від австрійського кордону та відомий своїми лижними курортами.

Раніше повідомлялося, що в результаті нападу чоловіка з ножем в парку в передмісті Парижа одна людина загинула, ще двоє отримали важкі поранення.

Нагадаємо, у новозеландському місті Франц Йосип стався обвал, викликаний проливними дощами, в результаті щонайменше 970 туристів опинилися заблокованими.