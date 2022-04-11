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В Італії заарештували віллу російського гонщика Мазепіна і його батька-олігарха, - Reuters

Фото: Дмитро і Микита Мазепіни (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Італія наклала арешт на віллу, яка належить колишньому російському гонщику "Формули-1" Микиті Мазепіну і його батьку Дмитру. Чоловік є олігархом з оточення президента РФ Володимира Путіна.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Вілла Rocky Ram вартістю близько 105 млн євро була заарештована на півночі острова Сардинія.

Раніше олігарх Дмитро Мазепін і його син були включені в санкційний список ЄС. Сам бізнесмен є основним власником і головою ради директорів Об'єднаної хімічної компанії "Уралхім".

Нагадаємо, що з початку війни в Україні країни Європейського Союзу заморозили активи російських олігархів на суму понад 30 млрд євро.

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