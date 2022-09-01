ua ru
Чт, 01 вересня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

В Італії заарештували 11 вілл російського олігарха

Новость на русском →
Італія, Четвер 01 вересня 2022 06:27
В Італії заарештували 11 вілл російського олігарха Фото: в Італії заарештували 11 вілл російського олігарха В'ячеслава Кантора (tadviser.ru)
Автор: Артур Родивилов

Влада Італії наклала адміністративний арешт на 11 вілл російського олігарха, власника компанії "Акрона" В'ячеслава Кантора.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на L’Unione Sarda.

Під арешт потрапили, в тому числі вілли, куплені у сім'ї колишнього прем'єр-міністра Італії Сільвіо Берлусконі.

Вілли розташовані на курорті Порто-Ротондо на північно-східному узбережжі Сардинії. Одна з них раніше належала матері пана Берлусконі, інша - його молодшому братові Паоло.

Рада Європи розпорядилася конфіскувати активи Кантора ще у квітні, коли бізнесмен підпав під європейські санкції. Після цього В'ячеслав Кантор вирішив позбутися контролю в "Акроні": частку в 45,1% він передав в управління трьом своїм топменеджерам.

Нагадаємо, США отримали ордер на арешт Boeing вартістю 45 млн доларів, що належить російській нафтовій компанії "Лукойл".

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська Федерація
NEWS
У відповідь на ядерний шантаж. Зеленський закликав ввести новий пакет санкцій проти РФ
У відповідь на ядерний шантаж. Зеленський закликав ввести новий пакет санкцій проти РФ
DAILY
Рустем Умєров: на Херсонщині всі бачать, що якщо не воювати, то їх чекає доля Криму
Владислав Красінський, Мілан Лєліч Рустем Умєров: на Херсонщині всі бачать, що якщо не воювати, то їх чекає доля Криму