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США планують заарештувати літак російського "Лукойлу" за 45 млн доларів

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Техас, Четвер 01 вересня 2022 04:26
США планують заарештувати літак російського "Лукойлу" за 45 млн доларів Фото: США планують заарештувати літак російського "Лукойлу" за 45 млн доларів (flickr by Jacobite52)
Автор: Артур Родивилов

США отримали ордер на арешт Boeing вартістю 45 млн доларів, що належить російській нафтовій компанії "Лукойл".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Мін'юсту США.

Як підкреслюється в документі, відповідний ордер був виданий судом Південного округу штату Техас.

Підставою для видачі ордера на конфіскацію повітряного судна стало те, що воно "здійснювало польоти в Росію і з неї в порушення введених Міністерством торгівлі США санкцій щодо Росії".

Як пояснюється в заяві Мін'юсту, санкційний режим передбачає заборону на "здійснення перельотів до Росії і з Росії літаками американського виробництва, що не мають відповідної ліцензії або ліцензійних винятків".

Раніше суд Коломбо заарештував пасажирський літак Airbus A330, що належить авіакомпанії "Аерофлот". Згідно з рішенням суду, повітряному судну заборонили вилітати зі Шрі-Ланки.

Крім того, в США суд дозволив прокурорам заарештувати літак Airbus, який належить підсанкційному російському олігарху Андрію Скочу. Вартість повітряного судна сягає 90 мільйонів доларів.

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