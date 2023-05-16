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Italian Open: Людмила Киченок в паре с латышкой пробилась в 1/4 финала соревнований

Фото: Людмила Киченок и Елена Остапенко отправляются в четвертьфинал (wtatennis.com)
Автор: Антон Федорцив

Победой дуэта в составе украинки Людмилы Киченок и латвийской теннисистки Елены Остапенко завершился матч второго круга парного турнира в Риме.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка.

Internazionali BNL d'Italia, 2-й раунд, парный разряд

Линетт/Вондроушова – Л. Киченок/Остапенко – 0:2 (3:6, 2:6)

Украинско-латвийская пара в двух сетах разобралась с дуэтом польки Линетт и чешки Вондроушовой. Киченок с напарницей уверенно начали поединок, поведя 2:0 с брейком. Оппонентки попытались навязать конкуренцию, но вскоре уже "горели" 1:4.

В конце концов оппонентки обменялись брейками в седьмом-восьмом геймах. Такое развитие событий позволило дуэту украинки и балтийки завершить партию на собственной подаче. Они реализовали сет-пойнт со второй попытки, потратив на сет 33 минуты.

Столько же длилась и вторая партия. Правда, в этот раз Киченок и Остапенко отдали польско-чешской паре всего два гейма. Линетт и Вондроушова держались рядом с ними до середины сета (2:3).

Но дальше украинская теннисистка и ее партнерка из Латвии прибавили в темпе и с легко выигранным геймом на подаче соперниц оказались на пороге матч-пойнта. Линетт и Вондроушова решили хотя бы здесь биться до конца. Они отыграли 3 попытки Киченок с Остапенко завершить матч, но проиграли на четвертой.

В следующем раунде украино-латвийская пара встретится с представительницами Чехии и США. Им будет оппонировать дуэт Марии Боузковой и Бетани Маттек-Сэндс. Четвертьфинальный матч запланирован на 17 мая.

К слову, накануне Калинина выбила американку Киз по пути в четвертьфинал Italian Open.

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