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Italian Open-2023: Свитолина, Костюк и другие украинки получили соперниц

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Рим, Среда 10 мая 2023 10:55
Italian Open-2023: Свитолина, Костюк и другие украинки получили соперниц Фото: Элина Свитолина возобновила выступления в апреле (facebook.com/elinasvitolinaofficial)
Автор: Антон Федорцив

Пятеро украинских теннисисток во главе с национальной первой ракеткой Мартой Костюк будут соревноваться на престижном турнире в столице Италии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт соревнований.

Основная сеть "тысячника" в Риме стартовала накануне. Украинки же сыграют в среду, 10 мая.

Три отечественных теннисистки начнут соревнования с 1/64 финала. Экс-третья ракетка мира Элина Свитолина на этой стадии встретится с опытной соотечественницей Лесей Цуренко. Матч начнется не раньше 15:00 по киевскому времени. В свою очередь победительница квалификации Даяна Ястремская будет противостоять нейтральной россиянке Анне Калинской (не ранее 16:30).

Зато две сильнейшие украинки в рейтинге WTA на Italian Open вступят в борьбу со второго круга. Ангелина Калинина в 1/32 финала встретится с другой российской теннисисткой – Анной Блинковой. Она в первом раунде выбила Майю Шериф из Египта.

Соперница же Марты Костюк определится в первом круге. Хозяйка кортов Камилла Розателло, получившая уайлд-кард от организаторов, будет пытаться победить американку Клер Лю. Они сыграют 10 мая.

Розыгрыш Italian Open или Internazionali BNL d'Italia в этом году продлится до 21 мая. Призовой фонд женских соревнований составляет почти 3,6 млн евро. В прошлом году на римском грунте триумфовала полька Ига Свентек.

К слову, ранее Костюк стала первой ракеткой Украины вместо Калининой.

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Марта Костюк Даяна Ястремская Теннис Элина Свитолина
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