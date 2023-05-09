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Ястремская выиграла квалификацию Italian Open и стала пятой украинкой на турнире

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Рим, Вторник 09 мая 2023 19:19
Ястремская выиграла квалификацию Italian Open и стала пятой украинкой на турнире Фото: Даяна Ястремская прошла два круга квалификации (Getty Images)
Автор: Антон Федорцив

Победой украинской теннисистки Даяны Ястремской в двух сетах над испанкой Ребеккой Масаровой завершился финал квалификационного раунда престижных соревнований в Риме.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка.

Internazionali BNL d'Italia, квалификация, финал

Масарова – Ястремская – 0:2 (3:6, 2:6)

Начали матч соперницы на равных. И Масарова, и Ястремская прежде всего сосредоточились на своих подачах. Ключевыми же в первом сете стали геймы, начиная с шестого. В нем одесситка вплотную приблизилась к брейку, но с двух попыток не сумела реализовать шанс.

Дальше больше. Украинка отыграла 3 брейк-пойнта на собственной подаче, а затем со второго подхода берет еще и подачу оппонентки. Завершить партию на собственной подаче стало для Ястремской очень легкой задачей.

Второй сет пошел по схожему сценарию. Сначала Масарова держалась рядом с украинской теннисисткой (2:2). Но в этот раз 23-летняя испанка "посыпалась" еще раньше. Ястремская взяла "под ноль" гейм на подаче соперницы, а впоследствии оформила еще один брейк.

В конце концов, украинка непринужденно закрыла партию, а с ней и матч за 35 минут. С основной сетки турнир в Риме начнут еще четыре украинки. Элина Свитолина в 1/64 финала встретится с соотечественницей Лесей Цуренко. В свою очередь Марта Костюк и Ангелина Калинина присоединятся к соревнованиям во втором круге.

К слову, ранее Костюк стала первой ракеткой Украины вместо Калининой.

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