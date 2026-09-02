IT-класс в подземной школе: Betking Foundation передал технику для лицея в Харькове

Фонд Betking Foundation и Павел Журило обустроили современный компьютерный класс в подземной школе Харьковского лицея №24. Учебное пространство оснастили ПК и мультимедийной доской для безопасных практических занятий школьников.

Что известно о новом компьютерном классе

В условиях полномасштабной войны подземные школы стали важной частью образовательной инфраструктуры Харькова. Специально обустроенные в качестве защищенных учебных пространств, они дают детям возможность продолжать офлайн-обучение в более безопасных условиях, общаться со сверстниками и сохранять привычный ритм образовательного процесса.

Именно поэтому благотворительный фонд Betking Foundation и его основатель Павел Журило помогли обустроить современный класс информационных технологий компьютерной техникой в подземной школе Харьковского лицея №24 имени И. Н. Питикова.

Новое образовательное пространство оснащено компьютерами, мультимедийной доской и необходимой техникой для обучения, практических занятий и развития цифровых навыков школьников.

Новый компьютерный класс создан для практического обучения. Учащиеся смогут овладевать цифровыми инструментами, работать с современными технологиями и получать практический опыт.

Полученные навыки помогут школьникам лучше ориентироваться в цифровой среде и подготовиться к дальнейшему обучению и профессиональному развитию.

"Инновации начинаются с возможностей. И наша задача – создавать их для украинских детей уже сегодня. Даже в условиях войны школьники должны получать доступ к современным технологиям, ведь именно практические знания и цифровые навыки помогают им лучше подготовиться к будущему", – отметил Павел Журило, основатель Betking Foundation.

В Харькове открыли новый компьютерный класс в подземной школе (фото: пресс-служба)

Он добавил, что инвестиции в образование сегодня – это вклад в развитие молодежи, украинской ИТ-отрасли и технологического потенциала нашей страны.

К открытию класса присоединились представители Харьковского городского совета. Они пообщались с учениками, осмотрели новое учебное пространство и поддержали инициативу. Такое сотрудничество демонстрирует важность объединения усилий города, бизнеса и благотворительных организаций по созданию дополнительных возможностей для детей.

Для школьников новый класс – это возможность учиться через практику, открывать для себя мир технологий и приобретать навыки, которые могут стать основой дальнейшего профессионального развития.

Школьники в Харькове смогут овладевать IT-знаниями в новом классе (фото: прессслужба)

Как фонд помогает детям и молодежи

По словам Павла Журилла, проекты Betking Foundation должны быть практической поддержкой для детей и молодежи.

"Для нас важно не просто передавать школам оборудование, а создавать условия, в которых дети могут полноценно учиться, пробовать новое и раскрывать свои способности. Мы поддерживаем школьников там, где такая помощь необходима больше всего, и стремимся, чтобы каждый ребенок имел возможность получить качественное образование и уверенно строить собственное будущее", - отметил он.

Проект в Харькове является частью долгосрочной работы Betking Foundation, входящей в состав King Group, по поддержке образования, молодежи и развитию возможностей нового поколения украинцев.

Фонд реализует инициативы, направленные на доступ детей и молодежи к образованию, технологиям, спорту и новым возможностям для развития.

Благодаря меценатам дети смогут раскрыть свои способности (фото: пресс-служба)

Открытие компьютерного класса в Харькове продолжает этот подход – создавать для детей условия, в которых они могут учиться, развивать способности и получать практический опыт, важный для дальнейшего профессионального пути.