ІТ-армия Украины парализовала работу российской EPR-системы 1С-Рарус

"Одна из крупнейших ERP-систем в России остановила работу из-за атак украинской ИТ Армии", - сказано в сообщении.

Как отметили в Минцифре, клиенты не могут использовать бухгалтерские сервисы и работать в полную силу. Следует отметить, что 1С-Рарус насчитывает 150 000 пользователей, среди которых такие технологические гиганты и спонсоры войны, как "Татнефть" и "ВТБ".

Также на заправках и в магазинах клиенты не могут произвести оплату, потому что касса не работает. Блокировка работы системы наносит миллионный ущерб для российской экономики.

"Все благодаря нашему кибервойску. Хотите так же? Все просто! К ІТ-Армии может приобщиться каждый и с помощью компьютера делать больно российским корпорациям и бизнесам", - написали в Минцифре.

Программа 1С-Рарус

1С-Рарус осуществляет автоматизацию бухгалтерского, управленческого, налогового учета. 1С производит автоматизацию бухгалтерского учета в Москве и по всей России.

С ее помощью можно автоматизировать ведение бухгалтерии: отражать товародвижение и деньги, расчеты с персоналом и клиентами, а также создавать налоговые декларации.

Фото: ИТ-армия Украины парализовала работу российской EPR-системы 1С-Рарус (t.me/mintsyfra)

Кибератаки на русские сайты

С начала полномасштабной войны украинские IT атакуют сайты крупных российских банков, а также госучреждений. Останавливали работу сайты Минобороны России, Роскомнадзора и Росавиации. Большие и государственные (пропагандистские) СМИ также прекратили работу из-за атак "хакеров".

Недавно украинская ИТ-армия остановила работу крупных аэропортов России. В пропагандистских СМИ заявляли о DDoS-атаке.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.