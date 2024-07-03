В ISW сделали предположение, зачем оккупанты активизировались на Торецком направлении

В ISW отметили, что российские подготовительные мероприятия, которые могут поддерживать сразу несколько планов, свидетельствуют о более развитом уровне оперативного планирования и предвидения, чем раньше. Однако способность этого оперативного планирования достичь результатов будет ограничена общим низким тактическим потенциалом российских сил, сейчас воюющих в этих районах, отметили аналитики.

Если российские войска смогут развить большее наступление в общем районе Шумы-Южное-Северное-Торецк, то они смогут более достоверно угрожать Часову Яру с юга, дополняя продолжающиеся наступательные усилия к северу от Часова Яра вблизи Калиновки, считают в Институте.

Российские войска продолжали наступать в районе к югу и юго-востоку от Часова Яра, в частности вблизи Клещиевки, Андреевки и Курдюмовки, что свидетельствует о том, что российское командование остается заинтересованным по крайней мере в сохранении доступа к южному флангу района Часова Яра. Недавнее продвижение россиян в Майорском (восточнее Торецка) создало позиции российских войск на восточном (левом) берегу канала Северский Донец-Донбасс, позволяя им продвигаться к Часову Яру с юга вдоль одного берега канала, а не пытаться пересечь территорию канализации в северном и восточном Часовом Яру.

Эксперты ISW предполагают, что российское командование, возможно, решило усилить наступательные операции под Торецком в середине июня именно потому, что этот район предлагает российским войскам гибкий пункт отправки, с которого они могут атаковать на север в направлении Часова Яра или на запад/юго-запад, в направлении Авдеевки, в зависимости от того, какой маршрут атаки российское командование считает наиболее перспективным.

Однако, как ранее отмечал ISW, основная концентрация российских сил в районе Торецка сформирована из менее качественных сил боевиков ДНР и территориальных войск, которым, вероятно, будет трудно правильно выполнять атаки, особенно учитывая, что Украина получит дополнительную военную помощь в ближайшие недели и месяцы.