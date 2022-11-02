ISW: Зависимость России от поставок иранского оружия растет

По данным украинской разведки, а также неназванных по имени западных экспертов, с которыми побеседовал американский телеканал CNN, Иран в ближайшее время отправит России сотни новых дронов-камикадзе, которыми Россия бьет по гражданской инфраструктуре Украины, а также тактические баллистические ракеты ближнего радиуса действия.

Россия, скорее всего, договорилась о дополнительных поставках иранского оружия из-за истощения ее собственных запасов крылатых ракет и дронов по ходу войны в Украине, особенно за время российской кампании против украинской критически важной инфраструктуры Россия, вероятно, продолжит наносить удары дронами и ракетами по критически важной инфраструктуре, пытаясь компенсировать провалы ее конвенциональных сил на фронте, пишут аналитики.

Напомним, по данным ГУР, Россия может применить против Украины иранские баллистические ракеты с дальностью до 700 километров уже в следующем месяце.

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