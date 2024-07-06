ISW: "окончание" войны в логике Путина - это уничтожение украинской государственности

Аналитики отмечают, что на пресс-конференции с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном 5 июля Путин заявил, что соглашение между РФ и Украиной не должно приводить к временному прекращению огня, поскольку это позволит Украине перегруппироваться и перевооружиться. Вместо этого Россия якобы выступает за "полное" и "окончательное" прекращение конфликта.

Однако в ISW считают, что в настоящее время Путин не желает принимать ничего, кроме уничтожения украинской государственности и идентичности. Об этом говорят его замечания и требования.

Эксперты напомнили, что Путин в качестве предварительного условия для завершения войны потребовал полный вывод украинских войск из Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей, над которыми РФ не имеет полный контроль. Кроме того, он потребовал признать российскую оккупацию.

При этом аналитики отмечают, что Путин не остановиться на этом, так как предполагаемые границы так называемой "Новороссии" оспариваются среди российских ультранационалистов, а диктатор РФ и Кремль регулярно указывали, что они преследуют цели территориального завоевания за пределами административных границ четырех областей.

Также в ISW добавили, что капитуляцию Украины Путин использовал бы для своей другой цели - свержения демократически избранного правительства Украины и замены его пророссийским правительством и политической системой на свой вкус.