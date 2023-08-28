В ISW высказались о продвижении ВСУ на юге и прорванных линиях обороны окупантов

В публикации сообщается, что войска ВСУ продвинулись в районе границы западной Донецкой и восточной Запорожской областей и в западной части Запорожской области в ходе проведения контрнаступательных операций на юге и востоке страны.

Официальный представитель Таврийской группировки войск ВСУ Александр Штупун сообщил, что бойцы наступают в направлениях Новопрокоповки (13 км к югу от Орехова), Малой Токмачки (9 км к юго-востоку от Орехова) и Очеретувате (25 км к юго-востоку от Орехова) на западе Запорожской области.

Он также рассказал, что Силы обороны продвинулись в районе Урожайное (9 км южнее Великой Новоселки) и Работино (10 км южнее Орехова) и добились неустановленных успехов в районе Старомайорского (9 км южнее Великой Новоселки) на Бердянском направлении (западная часть Донецкой и восточной границы Запорожской области), а также в неустановленном месте на Мелитопольском направлении (запад Запорожской области).

Официальный представитель Восточной группы войск ВСУ Илья Евлаш заявил, что Силы обороны продолжают наступательные действия на Бахмутском направлении.

Украинский солдат, вероятно, действовавший в районе Работина, предоставил дополнительные тактические подробности о подготовленных российских оборонительных позициях, которые прорвали ВСУ, и о тех, которые в настоящее время находятся впереди них.

По его словам, в районе Работино существует система взаимосвязанных российских траншей, блиндажей и ограниченных подземных туннелей, которые позволяют оккупантам облегчать передвижение личного состава, вооружения и боеприпасов с разных тактических позиций вдоль фронта.

Также боец ВСУ заявил, что противотанковые рвы и минные поля противника простираются по полям перед и между этими взаимосвязанными уровнями оборонительных позиций.

Солдат ВСУ добавил, что все "нераскопанные" территории вокруг этих подготовленных оборонительных позиций сильно заминированы и что российские войска в своих оборонительных слоях проложили узкие незаминированные пути, позволяющие оккупантам добраться до огневых позиций.

При этом защитник не уточнил, прошли ли Силы обороны через самые плотные минные поля, но предположил, что ВСУ все же придется постепенно разминировать территории, прежде чем продвигаться дальше.

Перед этим эксперты ISW озвучили мнение, что районы рядом со следующей серией подготовленных российских оборонительных позиций могут быть менее сильно заминированы, чтобы дать оккупантам, действующим к северу от этих позиций, возможность отступить, хотя отчеты военных ВСУ предполагают, что это может быть не так в районах, где Силы обороны в настоящее время приближаются к следующему российскому оборонительному эшелону.

В отчете говорится, что ВСУ сейчас находятся в пределах досягаемости следующей серии российских оборонительных позиций, которая, судя по всему, состоит из относительно более непрерывного комплекса противотанковых рвов и противотанковых заграждений "зубы дракона", за которыми расположены российские боевые позиции, аналогичные предыдущим.

Ключевые выводы:

Состав оборонительных позиций российских оккупантов на юге Украины и неясность в отношении их комплектования и оснащения сил РФ по-прежнему не позволяют понять, как будет развиваться следующий этап боевых действий.

В ночь с 26 на 27 августа РФ нанесла ракетные удары по объектам на Украине и, как сообщается, по аэродрому в Киевской области.

27 августа Следственный комитет РФ сообщил, что генетические тесты подтверждают, что руководитель ЧВК "Вагнера" Евгений Пригожин был среди 10 человек, погибших в авиакатастрофе 23 августа.

Российские "военкоры" утверждали, что перед смертью Пригожина 23 августа Минобороны РФ активно устанавливало условия для прекращения операций "вагнеровцев" на Ближнем Востоке и в Африке.

Минобороны РФ, возможно, более сосредоточено на роспуске ЧВК "Вагнера", чем российский диктатор Владимир Путин.

Войска РФ провели наступательные операции на линии Купянск - Сватово - Кременная, под Бахмутом, на линии Авдеевка - Донецк, на западе Донецкой и западной части Запорожской области, но не добились подтвержденных успехов.

Российские власти продолжают усилия по принуждению мигрантов и иностранцев, проживающих в РФ, участвовать в войне против Украины в обмен на российское гражданство.

Ситуация на фронтах в Украине

В Генеральном штабе ВСУ ранее в вечерней сводке 27 августа сообщали, что Силы обороны продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском направлении, закрепляются на достигнутых рубежах, осуществляют мероприятия контрбатарейной борьбы.

По данным экспертов ISW, ВСУ приблизились к очередной линии обороны врага в Запорожской области. Между тем, российские оккупанты пытаются давить на Купянском направлении, но в ближайшие месяцы прорыва там ожидать не стоит.