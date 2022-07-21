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У ISW повідомили, чим може завершитися новий наступ окупантів у Донецькій області

Фото: наступ армії РФ може завершитися окупацією Слов'янська і Бахмута (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Новий наступ окупантів може забезпечити обмежене просування на Донбасі на північний схід від шосе E40, але, ймовірно, завершиться окупацією Слов'янська або Бахмута.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ISW.

За останні кілька тижнів війська РФ не досягли значних успіхів у напрямку Слов'янська, і продовжують знижувати свою наступальну бойову міць в локальних боях за невеликі і відносно неважливі населені пункти по всій Донецькій області. Зокрема, російські війська намагалися взяти Сіверськ після захоплення Лисичанська, але станом на 20 липня досі не досягли міста.

Також окупанти не змогли розпочати прямі атаки на Бахмут і значною мірою загрузли в боях за невеликі поселення на схід і південь від нього. Зусилля з наступу на Слов'янськ припинилися, і протягом декількох тижнів не було досягнуто ніяких значних успіхів.

Відновлення активного наступу окупантів після короткої оперативної паузи ще не призвело до значного просування вперед, хоча можливо, що відновлення сил може принести обмежені успіхи найближчими днями. Російські війська зараз насилу пересуваються по відносно малонаселеній і відкритій місцевості.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що, за даними Американського Інституту вивчення війни, на поточному етапі війни Москва не буде віддавати пріоритет захопленню Слов'янська, а зосередиться на захопленні Сіверська і Бахмута.

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