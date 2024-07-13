В ISW рассказали, когда Силы обороны будут готовы к масштабному контрнаступлению

По данным аналитиков, Силы обороны уже пытаются перехватить тактическую инициативу, проводя ограниченные контратаки на отдельных участках фронта. Украинские войска могут быть способны проводить ограниченные контрнаступательные операции, даже находясь в обороне, в зависимости от поступления помощи Запада.

В отчете ISW также ссылаются на публикацию в газете The New York Times от 11 июля, в которой высокопоставленный чиновник НАТО заявил, что прежде чем проводить контрнаступательные операции, Украине придется дождаться большей западной помощи в сфере безопасности и развернуть больше своих сил на фронте. По мнению чиновника, Украина, вероятно, не сможет провести такие операции до 2025 года.

Высокопоставленный чиновник оборонного ведомства США заявил, что украинские войска будут оставаться в обороне в течение следующих шести месяцев, - ориентировочно до января 2025 года, - и что российским войскам вряд ли удастся за это время достичь значительных успехов.

"ISW продолжает оценивать, что российские войска пока вряд ли смогут достичь оперативно значимых успехов в Украине, а сформулированная президентом России Владимиром Путиным теория победы, имеет целью последовательное постепенное ползучее продвижение российских войск, а не быстрое оперативно значимое маневрирование", - говорится в отчете.

Помощь Запада - залог успеха

Институт изучения войны также отмечает, что сейчас Силы обороны решают свои кадровые проблемы и формируют несколько новых бригад, которые могли бы выделить для поддержки участия в этой инициативе. Предоставление западной помощи по безопасности, необходимой для оснащения этих бригад, определит, когда и в каком масштабе Украина сможет участвовать в этой инициативе.

В ISW отметили, что поступление западной помощи на фронт позволило украинским войскам стабилизировать критические участки фронта, а начиная с середины мая 2024 года ВСУ провели тактически важные и успешные локальные контратаки на севере Харьковской области и в направлении Кременной на границе с Донецкой и Луганской областями.

"Украинские силы, вероятно, смогут увеличить как масштаб, так и регулярность контратак в течение следующих месяцев, поскольку на фронт прибывает дальнейшая западная помощь по безопасности, а Украина продолжает формировать резервы и новые бригады", - говорится в отчете.

В то же время российские силы, по данным ISW, пока пытаются поддерживать постоянное наступательное давление на Украину, чтобы заставить Силы обороны направлять человеческие и материальные ресурсы на оборонительные операции вместо их аккумуляции для контрнаступательных операций.

По мнению аналитиков ISW, российские войска пытаются достичь этого эффекта с помощью последовательных наступательных операций на востоке и северо-востоке Украины, которые растягивают украинские силы. Однако, несмотря на это, ВСУ используют свои возможности и уязвимые места России для проведения тактических контратак.