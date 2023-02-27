В ISW рассказали, как Путин изо всех сил пытался избежать принудительной мобилизации

По оценкам аналитиков, боеспособные силы России начали заканчиваться уже в мае прошлого года.

"Путин, вероятно, отклонил совет российских военных отдать приказ о принудительном призыве в резерв из-за непопулярности этого шага, в том числе из-за растущего недоверия к Минобороны, которое впечатляюще терпело неудачи в войне", - считают эксперты.

Вместо этого Путин решил удвоить существующие усилия по набору добровольцев, уже проводимые ультранационалистическими группами, и приказал сформировать новые добровольческие формирования. Путин просигнализировал об этом решении, сняв 28 мая 2022 года верхний возрастной ценз для службы по контракту, что расширило бы резерв добровольцев.

Кроме того, он напрямую наладил коммуникацию с российскими военными блогерами и военкорами. Кремль позволил ультранационалистическим сетям летом расширить свои кампании по формированию сил.

Фонд "Новая Америка" обнаружил, что Кремль годами полагался на российские ультранационалистические сети, такие как Оперативная группа "Русич" и Русское имперское движение, для вербовки действующих резервистов, ветеранов и контрактников.

Эти ультранационалистические движения взаимосвязаны как в реальном мире, так и в интернете. Кремль, вероятно, обратился к этим существующим сетям в надежде, что они немедленно привлекут добровольцев, идеологически поддерживающих его войну.

В ISW заметили, что Путин все более терпимо относился к ультранационалистическим блогерам, которые с мая 2022 года стали основными источниками информации на передовой, несмотря на их резкую критику российского военного командования и хода войны.

Путин, вероятно, ценил способность блогеров вербовать добровольцев больше, чем поддержку пропагандистских усилий Минобороны России или спасение репутации Шойгу, Герасимова и других военачальников.

"Кремль, например, терпел и продолжает терпеть бывшего российского офицера Игоря Гиркина, который напрямую критикует Путина, вероятно, из-за связей с формированиями "ЛДНР", - говорится в отчете.

Путин, вероятно, приказал Минобороны России сформировать свои собственные региональные добровольческие батальоны, чтобы воспроизвести процессы вербовки ультранационалистических группировок, а не отдать приказ о принудительном призыве в резерв, который, вероятно, рекомендовало Минобороны.

ISW наблюдал за широкомасштабной кампанией среди субъектов Российской Федерации по набору добровольцев без предварительного военного опыта в региональные добровольческие батальоны в период с конца мая по начало сентября. При этом сроки создания большинства этих батальонов сложно определить.

Минобороны России исторически изо всех сил пыталось сформировать добровольческие силы и вместо этого по-прежнему полагалось на призыв.

Впервые Минобороны РФ предприняло попытку формирования добровольного полномасштабного военного резерва в феврале 2018 года, предложив лицам, уволившимся с действительной службы, подписать контракты на военную службу. Хотя неясно, сколько сил собрала эта кампания, неудачные попытки Минобороны России в августе 2021 года сформировать Резерв строевой армии (БАРС-2021), который стремился набрать 100 тысяч добровольцев, привели к провалу всей инициативы.

Украинские официальные лица сообщили, что российское военное командование ввело в бой всего около 7000 военнослужащих БАРС, что, вероятно, указывает на то, что Минобороны России не смогло набрать желаемое количество резервистов перед войной.

Фактически Минобороны России, по-видимому, отказалось от усилий по вербовке в саму систему БАРС, делегировав эту задачу ультранационалистическому сообществу.

"Широкомасштабное контрнаступление Украины в Харьковской области между 6 и 11 сентября, вероятно, шокировало Путина, заставив его осознать, что ему необходимо отдать приказ о принудительном призыве в резерв", - считают аналитики.

Напомним, как недавно писало издание NYT, российский диктатор Владимир Путин в скором времени может мобилизовать еще сотни тысяч человек в дополнение к уже набранным 300 тысячам.

Добавим, недавно в украинской разведке сообщили, что Россия готовится начать новую волну мобилизации, но отметили, что это еще больше ее истощит.

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