ISW: РФ использует мобилизованных для возобновления наступления в Донецкой области, но не будет имет успеха

Аналитики процитировали главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, который накануне рассказал, что войска РФ утроили интенсивность боевых действий на отдельных участках фронта, совершая до 80 штурмов в день.

"По данным украинского Генштаба, россияне сейчас концентрируют эти наступательные операции по направлению Бахмута, Авдеевки и западной части Донецкой области", - указывают в отчете ISW.

В свою очередь спикер восточной группировки ВСУ Сергей Череватый заявил, что оккупанты, вероятно, пытаются захватить Бахмут и Соледар, чтобы Россия могла заявить о неком "успехе", объявив об "освобождении Донбасса".

В Институте изучения войны подчеркнули, что даже эти так называемые достижения не дадут РФ контроль над всем регионом.

Череватый также отметил наличие российских мобилизованных на Бахмутском направлении - районе, в котором в принципе не должно быть много "мобиков", учитывая широкое присутствие там наемников ЧВК "Вагнер" и промежуточных подразделений, которые не должны принимать большое количество резервистов.

"Явная интенсификация российских атак в Донецкой области, вероятно, указывает на то, что российские войска повторяют эту ошибку на этом участке фронта. Увеличенное количество личного состава на передовых позициях может позволить российским силам добиться некоторых успехов в регионе, но плохая подготовка, логистика и командование будут по-прежнему мешать им достичь значительных успехов в оперативном отношении, которые могут оказать существенное влияние на ход или исход войны", - подытожили специалисты.