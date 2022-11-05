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ISW: РФ использует мобилизованных для возобновления наступления в Донецкой области, но не будет имет успеха

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Суббота 05 ноября 2022 06:30
ISW: РФ использует мобилизованных для возобновления наступления в Донецкой области, но не будет имет успеха Фото: РФ использует мобилизованных для возобновления наступления в Донецкой области (Getty Images)
Автор: Олег Васкив

Российские оккупанты пытаются использовать мобилизованных, чтобы возобновить наступление в Донецкой области. Однако, вероятнее всего, им не удастся добиться значительных успехов в оперативном отношении.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на Институт изучения войны (ISW).

Аналитики процитировали главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, который накануне рассказал, что войска РФ утроили интенсивность боевых действий на отдельных участках фронта, совершая до 80 штурмов в день.

"По данным украинского Генштаба, россияне сейчас концентрируют эти наступательные операции по направлению Бахмута, Авдеевки и западной части Донецкой области", - указывают в отчете ISW.

В свою очередь спикер восточной группировки ВСУ Сергей Череватый заявил, что оккупанты, вероятно, пытаются захватить Бахмут и Соледар, чтобы Россия могла заявить о неком "успехе", объявив об "освобождении Донбасса".

В Институте изучения войны подчеркнули, что даже эти так называемые достижения не дадут РФ контроль над всем регионом.

Череватый также отметил наличие российских мобилизованных на Бахмутском направлении - районе, в котором в принципе не должно быть много "мобиков", учитывая широкое присутствие там наемников ЧВК "Вагнер" и промежуточных подразделений, которые не должны принимать большое количество резервистов.

"Явная интенсификация российских атак в Донецкой области, вероятно, указывает на то, что российские войска повторяют эту ошибку на этом участке фронта. Увеличенное количество личного состава на передовых позициях может позволить российским силам добиться некоторых успехов в регионе, но плохая подготовка, логистика и командование будут по-прежнему мешать им достичь значительных успехов в оперативном отношении, которые могут оказать существенное влияние на ход или исход войны", - подытожили специалисты.

Напомним, самые жестокие боевые действия на протяжении всей недели сосредоточены на Донбассе. Речь идет о Бахмуте и Соледаре, но ВСУ уверенно держат свои позиции.

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