ISW проанализировал, готов ли Путин к перемирию с Украиной после разговора с Трампом
Российский диктатор Владимир Путин после разговора с президентом США Дональдом Трампом не показал, что готов к окончанию войны против Украины. Он также не принял предложение о временном прекращении огня.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет аналитиков Института изучения войны (ISW).
Аналитики после анализа разговора пришли к выводу, что Путин не принял предложение о временном прекращении огня на линии соприкосновения и повторил свои требования по урегулированию войны, которые равнозначны капитуляции Украины.
"Призывы российских чиновников к устранению этих "первопричин" равнозначны российским требованиям о постоянном нейтралитете Украины и установлении пророссийского правительства в Киеве", - говорится в отчете.
ISW считает, что Путин пытается сделать перемирие "заложником", чтобы получить уступки перед официальными переговорами о прекращении войны.
По мнению аналитиков, настойчивость требований Путина о капитуляции Украины демонстрирует, что диктатор не заинтересован в добросовестных переговорах для достижения заявленной Дональдом Трампом цели - длительного мира в Украине.
"Путин отверг временное прекращение огня в Черном море, но согласился участвовать в переговорах о таком соглашении, что, вероятно, будет использовано для затягивания или срыва переговоров о заключении постоянного мирного соглашения", - отмечают аналитики.
Предложение о прекращении огня
Напомним, на прошлой неделе на переговорах в Саудовской Аравии США предложили ввести 30-дневное перемирие. Украина согласилась на предложение американской стороны.
Чтобы обсудить эту идею, спецпредставитель США Стив Уиткофф ездил в Москву, где встретился с диктатором Владимиром Путиным. Также вчера, 18 марта, Дональд Трамп провел телефонный разговор с Путиным. Однако РФ фактически отвергает предложение США.
Как сообщалось, Трамп и Путин якобы договорились о прекращении обстрелов энергетики. Однако уже вечером того же дня россияне запустили по Украине дроны.
Стоит добавить, что ранее президент Украины Владимир Зеленский озвучивал предложение о введении режима тишины в воздухе и на воде.
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