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В ISW предположили, что Путин пытался доказать Трампу во время разговора 8 сентября

13:03 09.09.2026 Ср
2 мин
В Кремле продолжают настаивать на прежних требованиях
aimg Анастасия Никончук
В ISW предположили, что Путин пытался доказать Трампу во время разговора 8 сентября Фото: Владимир Путин (GettyImages)
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Во время разговора с Дональдом Трампом Владимир Путин, вероятно, представил искаженную картину ситуации на фронте, чтобы склонить США к давлению на Украину.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию Института изучения войны (ISW).

По словам помощника российского диктатора Юрия Ушакова, Путин подробно изложил Трампу свою оценку происходящего на поле боя и рассказал, какие действия США, по мнению Москвы, могли бы способствовать скорейшему завершению войны.

Стороны также обсудили результаты встречи Путина со спецпредставителями США Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером, которая состоялась 6 сентября.

В ISW объяснили позицию Кремля

В Институте изучения войны считают, что оценка Путина существенно искажена из-за систематической дезинформации со стороны российского военного руководства.

Аналитики отмечают, что глава Кремля регулярно делает преувеличенные заявления о продвижении российских войск, создавая впечатление их постоянного и неизбежного успеха.

По мнению ISW, Путин мог использовать такую интерпретацию событий в разговоре с Трампом, пытаясь убедить американского президента усилить давление на Украину и добиться ее согласия на российские требования.

После переговоров аналогичные тезисы продолжили звучать из уст других представителей Кремля. В ISW отмечают, что Москва по-прежнему настаивает на своих прежних условиях, несмотря на заметные изменения ситуации на поле боя в пользу Украины.

Напоминаем, что в Институте изучения войны ранее отмечали, что Москва не демонстрирует готовности существенно менять свои требования ради завершения войны и по-прежнему рассчитывает добиться поставленных целей прежде всего за счет продолжения боевых действий.

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