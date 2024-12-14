В ISW предположили, зачем Россия бьет по энергетике Украины

Серия ударов Рф по энергетике Украины является частью более широкой кампании. Она направлена на заморозку страны этой зимой, а также принуждение ее и Запада к самоудержанию в принятии политических решений, выгодных России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет американского Института изучения войны (ISW).

Аналитики отмечают, что Россия неоднократно нападала на инфраструктуру Украины осенью и зимой с момента начала полномасштабного вторжения в 2022 году. В частности, страна агрессор недавно провела масштабные удары по украинской инфраструктуры, а именно - 16-17 и 25-26 ноября.

Кроме того, вчера Минобороны РФ заявило, что российские войска нанесли удар 12-13 декабря в ответ на украинский удар по Таганрогу Ростовской области 11 декабря, в ходе которого были использованы предоставленные Западом американские дальнобойные ракеты ATACMS. Хотя, как пишет ISW, россияне, вероятно, планировали провести такой удар независимо от случившегося и удобно используют этот удар 11 декабря для оправдания своих ударов по украинской энергетике, которые продолжаются.

Смотря на это эксперты пришли к выводу, что российские сообщения, вероятно, направлены на достижение двух целей: