ISW: Пригожин подрывает режим Путина из-за обиды, что не получил награду "за Бахмут"

Так, "повар Путина" отвечая на вопрос журналиста о том, что российские государственные СМИ запрещают любые дискуссии о "вагнеровцах", заявив, что неназванные российские бюрократы только выиграют от такой цензуры в ближайшее время, от 1 до 3 месяцев, прежде чем "народ начнет сопротивляться и начнет ненавидеть бюрократов".

Пригожин заявил, что российские официальные лица смогли бы воспользоваться своей исторической способностью подвергать российское общество цензуре, если бы РФ не начала войну против Украины.

Он также заметно переключил обсуждение с разговора о неназванных российских чиновниках на прямое обращение к одной персоне.

"Комментарии Пригожина, скорее всего, нацелены на Путина, которого российские государственные СМИ обычно изображают как лидера, который непосредственно занимается небольшими инфраструктурными проектами и жизнями простых россиян", - отмечают аналитики.

Эксперты ISW полагают, что Пригожин, возможно, нападает на Путина за то, что руководитель Кремля не дал ему обещанную награду за захват Бахмута.

Так, предыдущая атака Пригожина на Путина произошла 9 мая, и тогда руководитель ЧВК утверждал, что "вагнеровцы" фактически захватили бы Бахмут к 10 мая и зачистили город к 20 мая, и попытался обвинить в задержке отказ Минобороны РФ от передачи боеприпасов.

"Выпады Пригожина в адрес Путина и Минобороны России - в сочетании с его хвастовством достижениями "Вагнера" - могут свидетельствовать о том, что Пригожин разочарован тем, что не получил обещанной компенсации за "победу" в битве за Бахмут", - говорится в материале.

Ключевые выводы

В ночь с 27 на 28 мая российские силы нанесли крупнейший удар беспилотника "Шахед" по Украине с начала войны.

Основатель ЧВК "Вагнера" Евгений Пригожин заявил, что российская операция по оказанию помощи на месте в Бахмуте может продолжаться после установленного 1 июня крайнего срока и продлится до 5 июня.

Темпы российских операций вокруг Бахмута остаются заметно низкими.

Группа "Вагнера" провела, как сообщается, незаконный митинг в поддержку Вагнера в Екатеринбурге 28 мая, несмотря на сообщения о запрете митинга властями Екатеринбурга.

27 мая российский пропагандист Владимир Соловьев раскритиковал бывшего российского офицера и ярого националиста Игоря Гиркина.

Войска РФ провели ограниченные наземные атаки северо-восточнее Купянска и на рубеже Сватово - Кременная.

Войска РФ вели ограниченные наступательные действия на фронте Авдеевка - Донецк.

Российские силы продолжали обстреливать районы на юге Украины.

Министерство обороны Великобритании заявило, что РФ теперь требует от российских граждан дополнительных жертв для поддержки военных действий.

Российские оккупационные "власти" продолжают насильно депортировать украинских детей в РФ под видом летних лагерей.

Ситуация на Бахмутском направлении

Напомним, что основатель ЧВК "Вагнера" Евгений Пригожин ранее заявил, что его наемники покинут территорию города 1 июня, однако это не первое его подобное заявление.

При этом Силы обороны Украины, как отметила замглавы Минобороны Анна Маляр, продолжают давить на врага на флангах направления, чтобы взять Бахмут в окружение. Тем временем оккупанты пытаются взимать дополнительные резервы, чтобы заменить "вагнеровцев" на армейские отряды.

Добавим, что по словам Маляр, в Бахмуте и на флангах пока нет активных боевых действий. Российские военные решили сделать ставку на интенсивность обстрелов.

Как ранее рассказал военно-политический эксперт группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко в материале РБК-Украина, наемники действительно могут выйти из города, однако не в полном составе, поскольку армии РФ не кем проводить "замену".