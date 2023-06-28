В ISW объяснили, зачем Лукашенко "вагнеровцы"

В Беларуси "вагнеровцы" смогут набирать новых наемников

Эксперты считают, что Лукашенко, вероятно, стремится установить жесткий контроль над любыми силами "вагнеровцев", направляющимися в Беларусь.

Так, белорусский диктатор подчеркнул, что эта ЧВК не будет открывать вербовочные пункты в Беларуси, как это было сделано в РФ, при этом белорусам и, предположительно, другим гражданам, будет разрешено вступать в структуры "вагнеровцев" в Беларуси.

Заявления Лукашенко предполагают, что "группа Вагнера" в первую очередь будет выступать в качестве партнера по обучению и консультированию белорусских военных.

ВС Беларуси будут учиться у ЧВК "Вагнера"

Также он заявил, что "вагнеровцы" лучше обучены, чем белорусские военные, и что его солдаты могут извлечь пользу из обширного боевого опыта этих наемников.

Лукашенко опроверг утверждения о том, что белорусские власти уже начали создавать полевые лагеря для "вагнеровцев", но заявил, что Беларусь создаст лагеря, если боевики их потребуют.

Как отмечается в публикации, Лукашенко может попытаться использовать "вагнеровцев" в Беларуси, чтобы уменьшить накопленную структурную зависимость своих вооруженных сил от ВС РФ в выполнении более высоких оперативных функций.

Так, Лукашенко может попытаться использовать "вагнеровцев", чтобы помочь восстановить утраченные возможности ВС РБ, которые в значительной степени делегировали Западному военному округу РФ.

Расформирование белорусскими вооруженными силами единого сухопутного командования в 2011 году фактически привело к подчинению белорусских вооруженных сил Западному военному округу, указывается в отчете.

"Беларусь не имеет недавнего опыта проведения крупномасштабных операций или организации учений выше уровня батальона. Основным источником знаний и опыта Беларуси для более высокой оперативной деятельности являются организованные Россией учения, такие как повторяющиеся учения "Запад", "Щит Союза" и "Нерушимое братство", - говорится в материале.

При этом аналитикам неясно, насколько успешными могут быть эти оцененные усилия.

Так, оперативное подчинение белорусских ВС российскому Генштабу де-факто было реальностью на протяжении многих лет, и изменить такие глубокие институциональные связи будет сложно, если вообще возможно, указывают эксперты.

"Тем не менее кризис стабильности нового российского режима может предоставить Минску новые возможности", - заключают аналитики Института изучения войны.

Противодействие поглощению Белоруси Россией

Кроме того, Лукашенко, вероятно, стремится использовать "вагнеровцев" в Беларуси, чтобы "купить" пространство для маневра, чтобы уравновесить кремлевскую кампанию по поглощению Беларуси через "Союзное государство", считают эксперты.

В отчете говорится, что если версия Лукашенко о переговорах с Пригожиным верна, это демонстрирует, что он "политически подкованный актер, способный оказывать влияние в высших эшелонах российской политики".

"Лукашенко вмешался в качестве посредника, вероятно, отчасти для того, чтобы дать понять Путину и другим высокопоставленным кремлевским чиновникам, что Москва не должна шутить с Лукашенко, и что Лукашенко способен успешно и независимо действовать в российской политике", - говорится в материале.

Лукашенко унизил Путина

Эксперты ISW добавляют, что хвастовство Лукашенко своей способностью манипулировать влиятельными фигурами в ближайшем окружении Путина унизительно для российского диктатора, независимо от того, правда это или нет.

"Тот факт, что Путин не оспаривал изложение событий Лукашенко и фактически публично поблагодарил Лукашенко, еще более унизителен", - резюмируют аналитики.

Ключевые выводы

Российский диктатор Владимир Путин пытается представить основателя ЧВК "Вагнера" Евгения Пригожина коррумпированным и лжецом, чтобы разрушить его репутацию среди "вагнеровцев" и в российском обществе.

Рассказ самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко о его посредничестве между Путиным и Пригожиным 24-25 июня в тандеме с речью Путина 26 июня указывает на то, что глава Кремля пообещал Лукашенко и Пригожину, что у вожака наемников и боевиков будут "гарантии безопасности" в Беларуси.

Лукашенко объявил 27 июня, что Беларусь ранее получила неустановленное количество российского ядерного оружия - развитие событий, которое он также может использовать, чтобы уравновесить кампанию Кремля по поглощению Беларуси через Союзное государство.

Продолжающаяся силовая игра Путина, Лукашенко и Пригожина еще не завершена, и будет продолжать иметь краткосрочные и долгосрочные последствия, которые могут принести пользу Украине.

Кампания Кремля по уничтожению репутации Пригожина и, возможно, роспуску сил "вагнеровцев" Украине снижает вероятность того, что Путин объявит о новом раунде мобилизации резервов в ближайшем будущем.

ВСУ вели контрнаступательные операции как минимум на четырех участках фронта и, как сообщается, 27 июня добились успехов.

Путин 27 июня обозначил основные контрнаступательные усилия Украины, что, возможно, обозначило его собственный оборонительный приоритет.

Российские и украинские войска продолжали ограниченные наземные атаки северо-западнее Сватово и южнее Кременной.

Украинские официальные лица сигнализируют, что ВСУ используют вооруженный мятеж в РФ и активизируют контрнаступательные операции в районе Бахмута по состоянию на 27 июня.

ВСУ продолжили контрнаступательные действия в районе административного приграничья Донецко-Запорожской областей.

Российские "военкоры" выразили обеспокоенность попытками ВСУ продвинуться к югу от Херсона.

Российские официальные лица выразили разные мнения о будущем частных военных компаний (ЧВК) после вооруженного мятежа.

ООН сообщила, что РФ задержала сотни украинских мирных жителей с начала войны в Украине.

"Вагнеровцы" в Беларуси

На прошлой неделе ЧВК "Вагнера" во главе с Евгением Пригожиным предприняли попытку государственного переворота в РФ. Предлогом для этого стал якобы удар по тыловых лагерях наемников, который, по словам "повара Путина", совершили российские регулярные войска.

За один день "вагнеровцы" взяли под контроль Ростов и начали продвижение дальше на Москву. Но такой штурм быстро остановился из-за того, что Пригожину удалось "договориться" с самопровозглашенным президентом Беларуси Лукашенко.

После этого стало известно, что вожак ЧВК "Вагнера" уже находится на территории РБ. Лукашенко в своем заявлении отмечал, что он не против принять и наемников Пригожина в свою армию.