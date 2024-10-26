В ISW объяснили, почему Путин преувеличивает успехи РФ в Курской области

Так, в пятницу 25 октября Путин дал интервью каналу "Россия 1". В нем он ответил на вопрос о своих более ранних заявлениях 24 октября о том, что войска РФ "заблокировали" около 2000 украинских солдат в Курской области. Во время беседы диктатор удвоил свое заявление, сказав, что войска ВСУ, которые "окружены", "даже не понимают, что они окружены".

Кроме того, по словам Путина, украинские войска потеряли контроль над окруженными подразделениями. Также он подчеркнул, что Минобороны РФ публично не сообщало о заявленном успешном проникновении России на некоторые украинские позиции в Курской области.

Аналитики пишут, что российский диктатор в очередной раз не смог признать, что украинский выступ в Курской простирается от украинско-российской международной границы, и что войска ВСУ могут свободно пересекать участок этой границы, который находится под контролем Украины.

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский в свою очередь отверг заявление Путина от 24 декабря о том, что ВСУ окружены и несут значительные потери. Он сообщил, что потери РФ с 8 августа составили 17 819 человек, включая 711 военнопленных.

Выводы Института изучения войны

ISW не может независимо проверить украинские оценки российских потерь, однако сообщения Украины и России указывают на то, что ВСУ продолжают действовать в Курской области.

Тем временем преувеличенные данные Путина об украинских потерях, вероятно, являются частью его попытки оправдать неспособность России решительно отразить операцию ВСУ в Курской области спустя почти три месяца в контексте вероятного скорого развертывания войск КНДР для ведения боевых действий в этом районе.