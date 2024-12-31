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Потери РФ во время штурмов могут достигать 2000 оккупантов в сутки, - Нацгвардия

Вторник 31 декабря 2024 20:36
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Потери РФ во время штурмов могут достигать 2000 оккупантов в сутки, - Нацгвардия Фото: потери России во время штурмов могут достигать 2000 оккупантов в сутки (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Российские войска продолжают подтягивать пехоту к проведению штурмов украинских позиций. Потери врага могут достигать 2000 оккупантов в сутки.

Как сообщает РБК-Украина, об этом рассказал спикер Национальной гвардии Украины Руслан Музычук в эфире телемарафона.

"Противник продолжает активно привлекать именно пехоту для своих штурмов. На некоторых участках пытается усиливать группы пехоты небольшим количеством бронетехники. Если анализировать боестолкновения, в частности за последние 10 дней, то имели место штурмовые действия с использованием нескольких единиц бронетехники - от трех до семи-десяти", - рассказал Музычук.

Однако, по его словам, такие штурмы не являются частыми. Сейчас противник пытается постоянно подтягивать пехоту для проведения таких штурмовых действий.

"В целом в течение суток может произойти почти 200 штурмовых действий, иногда больше. И действительно потери противника достигают под 2 000 (человек - ред.) в день, что само по себе говорит о том, какое количество пехоты противник готов отправлять каждый раз для проведения штурмовых действий, для попытки захвата позиций", - отметил спикер.

Музычук отметил эффективную работу ВСУ. По его словам, российскую пехоту сдерживают дронами, и на некоторых участках точность поражения и эффективность FPV-дронов достигает 70-80%.

Как рассказал представитель Нацгвардии, по линии соприкосновения с начала суток произошло более 100 боевых столкновений. Наибольшая активность противника зафиксирована на Покровском, Краматорском, Купянском и Лиманском направлениях.

Потери России в войне

По данным Генштаба, с начала полномасштабной войны против Украины Россия потеряла более 789 тысяч единиц живой силы.

В частности, за минувшие сутки Силы обороны ликвидировали 1610 оккупантов, а также уничтожили 5 танков, 27 боевых бронированных машин, 34 артиллерийские системы и другую технику врага.

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