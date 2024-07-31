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ISW оценил перспективы проведения Россией масштабного наступления этим летом

Иллюстративное фото (getty images)
Автор: Вадим Ребрина

Периодические и пульсирующие российские механизированные атаки, по всей вероятности, отражают текущую наступательную способность России. Она вряд ли проведет новую летнюю наступательную операцию из-за материальных и человеческих ограничений.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Институт изучения войны (ISW).

Ранее ISW отмечал, что российским войскам трудно проводить одновременные масштабные наступательные операции, но они склонны к проведению наступательных операций "импульсами" на разных участках фронта, причем интенсивность одного сектора уменьшается, когда другой сектор увеличивается.

На протяжении всего лета оккупанты периодически проводили механизированные штурмы на Лиманском, Часовярском и Авдеевском направлениях в Донецкой области, а недавно активизировали штурмы к западу и юго-западу от Донецка. Также россияне перебросили части 90-й танковой дивизии Центрального военного округа (ЦВО) (41-я общевойсковая армия (ОАА)) из Авдеевки на юго-запад от Донецка. Это, по мнению аналитиков Института, свидетельствует о том, что российское военное командование, не имея тактических достижений в районе Авдеевки, меняет приоритет на Донецк.

Российские войска, вероятно, направят в этот район дополнительные механизированные силы, чтобы использовать слабые места украинской обороны и достичь определенного территориального продвижения, хотя бы ограниченного в течение лета 2024 года, прогнозируют в ISW.

Пересмотренные цели

Ранее считалось, что летом российские войска планировали захватить остальную территорию Луганской, Донецкой, Херсонской и Запорожской областей, но они, вероятно, пересмотрели эти планы после поступления военной помощи США Украине в апреле 2024 года.

Российское военное командование может намерено представить ограниченные тактические наступления на западе Донецкой области, включая перерезание трассы Угледар-Константиновка, как великую победу русского народа.

Потери бронетехники обременят армию РФ в долгосрочной перспективе

Готовность российского военного командования согласиться на дорогостоящие потери бронетехники без проведения широкомасштабной многонаправленной наступательной операции или достижения значительных операционных успехов в западной Донецкой области, вероятно, обременит российскую армию в долгосрочной перспективе.

Сейчас для проведения периодических штурмов техники достаточно, однако непонятно, имеют ли оккупанты необходимые резервы бронетехники для проведения одновременных широкомасштабных наступательных операций на нескольких участках фронта и компенсации возросших потерь бронетехники, которые возникли бы в результате усиленных механизированных операций.

Готовность российского военного командования продолжать ограниченные тактические достижения в обмен на значительные потери бронетехники будет стоить все дороже, поскольку российские войска в ближайшие годы сожгут ограниченные запасы оружия и оборудования советских времен.

 

Напомним, издание The Economist подсчитало, что в первые два года полномасштабного вторжения в Украину РФ потеряла около 3000 танков и 5000 других бронированных машин. В следующем году, по мнению редакции, россияне предположительно перейдут в оборону.

В ОСУВ "Таврия" заявили, что у российских оккупантов не хватает ресурсов, чтобы вести эффективное, масштабное наступление на южном направлении.

Вместе с тем, по данным британской разведки, россияне уверенно продвигаются в Донецкой области.

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Война России против Украины