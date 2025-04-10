ISW оценил, сможет ли Путин развить наступление на Сумы

Так, как уточняется в отчете ISW, российские войска продолжают незначительно продвигаться в районе границы Сумской и Курской областей.

"Но группировка российских войск в этом районе, скорее всего, не сможет начать крупную наступательную операцию против города Сумы в ближайшем будущем без получения значительного подкрепления", - говорят в Институте изучения войны.

Аналитики отмечают, что российское военное командование, вероятно, пытается сформировать "буферную зону" вдоль международной границы в Сумской области, хотя "российские командиры могут намереваться продвинуться дальше в Сумскую область и в направлении города Сумы в будущем".

Аналитики подчеркивают, что группировка российских войск в Курской области вряд ли будет достаточно боеспособной, чтобы захватить крупный украинский город после восьми месяцев боевых действий, если только она не получит значительное подкрепление из другого прифронтового района.

"Это потребовало бы от России отказаться от крупных оперативных усилий в другом районе Украины и, возможно, оставить этот район уязвимым для украинских войск - и поэтому маловероятно", - считают в Институте.

В ISW напоминают о своем раннем анализе - российские войска не будут пытаться продвигаться дальше в северную Сумскую область или атаковать город Сумы, пока украинские войска сохраняют свой выступ в Курской области.

"Недавние российские атаки на север Сумской области указывают на то, что российское военное командование может попытаться извлечь выгоду из распада украинского выступа Курской области, чтобы создать "буферную зону" в Сумской области или начать наступление на город Сумы", - добавляют в отчете.

Какими могут быть планы Путина насчет Сум

Аналитики уточняют, что глава Кремля Владимир Путин, вероятно, намерен использовать буферную зону на севере Сумской области и наступление на город Сумы, чтобы оправдать расширение своих притязаний на украинскую территорию.

"Путин может намереваться использовать дальнейшие успехи в Сумской области и давление на город Сумы, чтобы потребовать, чтобы Украина уступила часть Сумской области России в ходе будущих мирных переговоров", говорят они.

Российские силы, вероятно, намерены создать ограниченную и оборонительную "буферную зону" на севере Сумской области и продвинуться в пределах артиллерийского обстрела города Сумы, чтобы оказать давление на город и сделать его непригодным для проживания мирных жителей.

"Российское военное командование может также намереваться создать ограниченные оборонительные позиции на севере Сумской области, а затем перебросить эти силы для усиления других оперативных усилий в Украине, хотя информационное и политическое давление, которое может создать наступление на город Сумы, может оказаться для Путина более заманчивым, чем продвижение в других прифронтовых районах", - резюмируют аналитики.