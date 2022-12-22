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В ISW оценили, удастся ли России серьезно нарастить численность своей армии

Фото: РФ не удастся серьезно нарастить численность своей армии (Getty Images)
Автор: Олег Васкив

В России объявили о намерениях увеличить численность собственной армии. Однако планы агрессора вряд ли сбудутся.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Институт изучения войны (ISW).

Аналитики отмечают, что Кремль снова обвинил Североатлантический альянс в "военной угрозе" РФ.

"В частности министр обороны Сергей Шойгу говорил, что экспансия НАТО у российских границ, включая стремление Финляндии и Швеции к членству, требует "должного" ответа России для создания группы войск на северо-западе", - говорится в отчете.

В ISW указывают, что после он предложил увеличить численность армии. Глава Минобороны проинформировал о наращивании количества ВС РФ до 1,5 миллиона солдат, в том числе 695 тысяч контрактников.

"Однако, очень маловероятно, что Кремль сформирует такие большие обычные силы в сроки, имеющие отношение к войне России в Украине. Ведь Москва не смогла полностью укомплектовать бригады и полки перед полномасштабным вторжением и не полностью построила новую дивизию, о формировании которой заявляли еще в 2020 году", - убеждены специалисты.

В Институте подчеркнули, что российская экономика находится в рецессии, а ее ресурсы значительно сократились после полномасштабного вторжения. Учебный потенциал РФ также уменьшился с 24 февраля, частично из-за того, что было развернуто учебные элементы для участия в боевых действиях в Украине.

"Предложения Шойгу могут стать лишь выступлением для успокоения сообщества милблогеров, обвинивших Кремль в несерьезном ведении войны. Он также устанавливает информационные условия для проведения будущих мобилизационных волн под рубрикой укомплектования этих формирований или существенного наращивания военной силы России в долгосрочной перспективе", - добавили аналитики.

Напомним, в ISW убеждены, что Путин не собирается применять ядерное оружие на поле боя.

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