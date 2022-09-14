ISW: Окупанти навряд чи завадять подальшому просуванню ЗСУ за річку Оскол

Аналітики зазначають, що кремлівські блогери визначили Оскол як нову лінію фронту.

"13 вересня вони інформували, що ЗСУ перейшли річку вбрід у Боровій - приблизно за 30 км на північний схід від Ізюма і недалеко від адмінкордону Луганської області", - мовиться у звіті ISW.

В Інституті вивчення війни переконані, що це вказує те, що українські сили продовжують локальні наземні атаки, аби створити загрозу російським позиціям за річкою.

"Водночас російські війська навряд чи будуть достатньо сильні, щоб перешкодити подальшому просуванню українських військ уздовж всієї річки Оскол, тому що вони, схоже, не отримують підкріплення, і ЗСУ, ймовірно, зможуть використовувати цю слабкість для відновлення контрнаступу через Оскіл, якщо вони це вибрали", - додали аналітики.