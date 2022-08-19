В ISW назвали п'ять можливих причин нічних вибухів в Криму

Як зазначають аналітики, наразі немає перевірених джерел, за якими можна було б самостійно перевірити, чи російські ППО збили український безпілотник і чи взагалі був якийсь безпілотник у Керчі чи в районі авіабази Бельбек біля Севастополя.

Втім, експерти називають кілька причин походження вибухів, а саме:

атака ЗСУ,

дії української розвідки,

погане поводження росіян зі своєю технікою,

успішні дії російського ППО,

розхитані нерви російських окупантів, які, ймовірно, готуються до атак у районах, які раніше вважалися недосяжними для української армії.

В ISW припускають, що українські сили, швидше за все, продовжать свою кампанію щодо завдання ударів по російських військових цілях в окупованому Криму, щоб погіршити російський матеріально-технічний потенціал і, щоб зламати підтримку ворогом операцій на західному березі Дніпра.

Нагадаємо, вчора ввечері в тимчасово окупованому Криму пролунала низка вибухів, у тому числі й біля військових об'єктів. РБК-Україна раніше розписало у матеріалі, що про це відомо.

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