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В ISW назвали факторы для эффективного использования F-16 на войне в Украине

Пятница 07 июня 2024 06:43
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В ISW назвали факторы для эффективного использования F-16 на войне в Украине Фото: Запад должен выполнить ряд мер для эффективной работы F-16 в Украине (Getty Images)
Автор: Валерий Савицкий

Ограничения возможностей Запада в подготовке пилотов на истребителях F-16, негативно повлияют на способность Украины эффективно использовать эти самолеты в будущем.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет Института изучения войны (ISW).

В отчете сослались на публикацию издания Politico, в которой отмечается, что американские, датские и румынские учебные центры могут подготовить лишь ограниченное количество украинских пилотов F-16. Проблема в том, что у тренировочных центров возникли проблемы с доступными местами для обучения военных.

В ISW отметили, что полноценная эскадрилья из 20 самолетов требует 40 пилотов. Такое количество специалистов будет подготовлено только к концу 2025 года и к тому времени Украина не сможет максимально эффективно использовать все полученные истребители.

"Для максимально эффективной поддержки наземных операций, Воздушные силы ВСУ должны уничтожить достаточное количество средств ПВО на территории России с помощью ракет дальнего радиуса действия, подготовить достаточное количество пилотов F-16, а также получить своевременную поставку и достаточное количество самолетов этого типа", - отмечается в отчете ISW.

Истребители F-16 для Украины

Вооруженные силы Украины с самого начала полномасштабного вторжения обращались к партнерам с просьбой дать истребители F-16. На сегодняшний день передать самолеты согласились четыре европейские страны - Нидерланды, Бельгия, Норвегия и Дания.

Украина должна получить более 60 самолетов уже летом 2024 года.

5 июня издание Politico сообщило, что Киев требует от США и стран Европы ускорить подготовку украинских пилотов для освоения F-16.

Кроме того, Франция согласилась передать Украине боевые самолеты Mirage 2000.

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