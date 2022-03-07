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Винищувачі для України: США ніколи не були проти передачі Польщею авіації

Автор: Артур Родивилов

Держдепартамент США працює з Польщею і консультується з іншими союзниками по НАТО щодо передачі винищувачів України. Вашингтон ніколи не був проти цієї допомоги.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Законодавці США в понеділок закликали адміністрацію президента Джо Байдена полегшити перекидання винищувачів в Україну з Польщі та інших країн НАТО і Східної Європи після прохання в суботу президента України Володимира Зеленського.

Білий дім заявив, що не заперечує проти відправки літаків в Україну, але бачить для цього проблеми з матеріально-технічним забезпеченням.

"Це суверенне рішення Польщі. Ми жодним чином не заперечували проти того, щоб Польща передала літаки Україні", - йдеться в повідомленні.

Представники адміністрації заявили, що виникли проблеми з логістикою, як при перекиданні літаків в Україну, так і при заміні американських літаків для Польщі.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Польщі заявив, що Варшава не планує надавати Києву винищувачі. Також вона не дозволяє використовувати свої аеродроми.

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