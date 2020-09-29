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Винищувачі США почали патрулювати повітряний простір Болгарії

Автор: РБК-Україна

Винищувачі Військово-повітряних сил США 28 вересня почали патрулювання повітряного простору над Болгарією в рамках місії НАТО. Ця місія триватиме 4 тижні.

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Про це повідомляє прес-служба Об’єднаного командування військово-повітряних сил НАТО.

Патрулювання проводитимуть шість американських винищувачів F-16 Fighting Falcon із військово-повітряної бази Граф-Ігнатієво у Болгарії. Разом із американськими літаками патрулювання здійснюватимуть і болгарські винищувачі.

У командуванні Північноатлантичного альянсу заявили, що ця місія є частиною посилених заходів НАТО з охорони повітряного простору в регіоні, введених у відповідь на незаконну анексію Криму Росією і дестабілізацію східної України.

"Окрім забезпечення безпеки в небі Болгарії, спільне патрулювання поліпшить здатність болгарських і американських пілотів працювати разом. Ця місія також є демонстрацією солідарності союзників", - йдеться в повідомленні.

Прогноз погоди
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