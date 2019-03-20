Винищувачі НАТО були підняті по тривозі біля Ісландії через літаки РФ

Російські протичовнові літаки були помічені силами ППО Альянсу

В Ісландії два винищувачі Eurofighter Typhoon НАТО підняли по тривозі через двох російських протичовнових літаків Ту-142. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ісландський видання Morgunbladid.

Відзначається, що винищувачі Військово-повітряних сил Італії вилетіли з аеродрому Кефлавік. Літаки РФ були помічені на східному кордоні повітряного сектора Ісландії силами протидії повітряної оборони (ППО).

За словами міністра закордонних справ Ісландії Гудлейгура Тора Тордарсона, італійські винищувачі з 11 березня по 11 квітня базуються на острові в рамках програми НАТО з повітряної оборони країн альянсу, у яких немає своєї військової авіації.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що винищувачі НАТО, які захищають повітряний простір країн Балтії, минулого тижня чотири рази піднімали на перехоплення російських літаків. Натовські літаки вилітали на ідентифікацію російських винищувачів Су-35, Су-27, які супроводжували російські пасажирські літаки Ту-134 двічі - 11 і 12 березня.