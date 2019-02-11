Винищувачі НАТО здійснять тренувальні польоти над Естонією

Винищувачі ВПС Німеччини охороняють небо над країнами Балтії з кінця серпня

Истребители Военно-воздушных сил Германии Eurofighter на этой неделе по рабочим дням будут совершать тренировочные полеты на низкой высоте в воздушном пространстве Эстонии. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на издание ERR.

Силы обороны Эстонии сообщили, что полеты будут проходить на высоте не менее 152 метров вдали от населенных пунктов.

Отмечается, что истребители ВВС Германии охраняют небо над странами Балтии с конца августа, они базируются на авиабазе в Эмари.

Второй участвующий в миссии авиаотряд дислоцирован на авиабазе в Шяуляе.

По решению Североатлантического совета, воздушные силы стран НАТО в порядке ротации охраняют воздушное пространство Эстонии, Латвии и Литвы с 29 марта 2004 года, с момента их вступления в НАТО.