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Винищувачі НАТО за тиждень супроводили 11 російських літаків над Балтійським морем

Автор: РБК-Україна

Протягом 2-8 серпня винищувачі НАТО тричі супроводжували військові літаки Російської Федерації (РФ) над Балтійським морем. Загалом виявили 11 літаків.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Міноборони Литви.

Так, 3 серпня зафіксували шість російських літаків, а 5 серпня - п'ять.

"2-8 серпня винищувачі, що виконують функції повітряного патрулювання НАТО в країнах Балтії, тричі ідентифікували і супроводжували в міжнародному повітряному просторі військові літаки Російської Федерації (РФ) в Балтійському морі", - йдеться в повідомленні.

Раніше повідомлялося, що російські бомбардувальники Су-24 здійснили провокацію в небі над Балтійським морем.

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