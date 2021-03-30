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Винищувачі Британії перехвалили військові літаки Росії

Автор: Андрій Козловський

Винищувачі Typhoon Королівських повітряних сил Британії підняли з військового аеродрому на краю міста Лоссімут для перехоплення двох російських протичовнових літаків Ту-142. Вони летіли недалеко від британського кордону.

Про це повідомляє BBC.

Російські літаки вперше були виявлені у понеділок вранці НАТО і відстежені норвезькими силами ППО. Перехоплення передали британським повітряним силам, які відправили літаки з бази Лоссімут.

"Екіпажі тут, в Шотландії, знаходяться в режимі готовності 24 години на добу, 7 днів на тиждень, щоб боротися з будь-якими потенційними загрозами для Британії. У цьому випадку наші колеги по НАТО поінформували нас про те, що два імовірно російські літаки наближаються до нашого району інтересів", - розповів один з пілотів Королівських ВПС, які брали участь в місії.

Він також додав, що російські літаки були перехоплені для того, щоб відмовити їх від польотів у цьому районі.

Нагадаємо, наприкінці листопада минулого року Винищувачі Typhoon також перехопили два російських літаки Ту-142.

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