Британські винищувачі двічі перехопили військові літаки РФ

Винищувачі Військово-повітряних сил Великої Британії у четвер, 8 серпня, двічі піднімалися в повітря для супроводу російських військових літаків. Про це повідомило британське Міністерство оборони, передає РБК-Україна з посиланням на сайт відомства.

У першому випадку винищувач Typhoon і багатоцільовий заправник Voyager вилетіли з шотландської бази Лоссімут для спостереження за двома російськими бомбардувальниками Ту-95, які наблизилися до британського повітряного простору.

Удруге для супроводу російського Ту-95 і двох винищувачів Су-27, які здійснювали політ поблизу Естонії, вилетіли дислоковані в Прибалтиці винищувачі Typhoon.

Зі слів міністра оборони Великої Британії Бена Воллеса, дії британської авіації необхідні для цілодобового гарантування безпеки Великої Британії.

Нагадаємо, у четвер, 8 серпня, військові винищувачі США перехопили два російські бомбардувальники Ту-95 у міжнародному повітряному просторі біля узбережжя Аляски. При цьому літаки Російської Федерації залишалися в міжнародному повітряному просторі та не заходили до простору США або Канади.