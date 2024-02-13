"Существенное уменьшение". В одну из стран ЕС снизился поток украинских беженцев

Правительство Ирландии готовится сократить выплаты новоприбывшим беженцам из Украины и установить новые правила проживания в государственном жилье. Новую схему планируют ввести в феврале.

В частности, беженцам, которые прибудут в страну, будут выплачивать 38,80 евро в неделю, а не 220 евро, как приехавшим ранее. Также для них ограничат время бесплатного проживания в отелях и другом жилье от государства. Через 90 дней придется съехать и арендовать жилье самостоятельно. Тогда выплаты повысят.

Министр О'Горман сказал, что изменения уже повлияли на количество новоприбывших.

"Мы уже наблюдаем значительное уменьшение количества людей из Украины, которые ищут временную защиту. Количество прибытий уменьшилось, и я думаю, что когда мы введем новую систему позже в этом месяце, эта тенденция сохранится", – отметил чиновник.

Ирландия предоставила временную защиту более 100 тысячам беженцев из Украины. Если в конце 2023 года еженедельно в страну прибывали около 500 украинцев, то на прошлой неделе – всего 143 человека.