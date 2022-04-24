В історіях є випадки припинення боїв на Великдень, але від РФ цього очікувати не варто, - Залужний
Головнокомандувач Збройних сил Валерій Залужний привітав українців зі святом Великодня. Він сказав, що світло завжди перемагає темряву, а добро долає зло.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Залужного.
Він підкреслив, що не варто очікувати від росіян припинення вогню у святковий день.
"В історіях війн відомі випадки, коли на великі свята, як Різдво і Пасха, противники припиняли бойові дії. Але цього не варто очікувати від нашого ворога, цинізм, жорстокість і підступність якого вразили весь світ" - написав він.
Залужний закликав тримати стрій: "З вірою у Бога і Збройні Сили України переможемо!".
Раніше Залужний закликав блогерів не оцінювати бойові дії.
Також ми писали, що Залужний розповів, що загроза Києву ліквідована, але країна під небезпекою ракетних ударів.
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