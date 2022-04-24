В історіях є випадки припинення боїв на Великдень, але від РФ цього очікувати не варто, - Залужний

Головнокомандувач Збройних сил Валерій Залужний привітав українців зі святом Великодня. Він сказав, що світло завжди перемагає темряву, а добро долає зло.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Залужного.

Він підкреслив, що не варто очікувати від росіян припинення вогню у святковий день.

"В історіях війн відомі випадки, коли на великі свята, як Різдво і Пасха, противники припиняли бойові дії. Але цього не варто очікувати від нашого ворога, цинізм, жорстокість і підступність якого вразили весь світ" - написав він.

Залужний закликав тримати стрій: "З вірою у Бога і Збройні Сили України переможемо!".