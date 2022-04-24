В историях есть случаи прекращения боев на Пасху, но от РФ этого ожидать не стоит, - Залужный
Главнокомандующий Вооруженных сил Валерий Залужный поздравил украинцев с праздником Пасхи. Он сказал, что свет всегда побеждает тьму, а добро преодолевает зло.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Залужного.
Он подчеркнул, что не стоит ожидать от россиян прекращения огня в праздничный день.
"В историях войн известны случаи, когда на большие праздники, как Рождество и Пасха, противники прекращали боевые действия. Но этого не стоит ожидать от нашего врага, цинизм, жестокость и коварство которого поразили весь мир" - написал он.
Залужный призвал держать строй: "С верой в Бога и Вооруженные Силы Украины победим!".
Раньше Залужный призвал блогеров не оценивать боевые действия.
Также мы писали, что Залужный рассказал, что угроза Киеву ликвидирована, но страна под опасностью ракетных ударов.
Все оперативные и только проверенные новости без российской пропаганды и фейков - в группах РБК-Украина в Telegram и Viber. Присоединяйся!
Победа будет за нами! Слава Украине!