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"Не ставайте інструментом". Залужний закликав блогерів не оцінювати бойові дії

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Київ, Субота 23 квітня 2022 12:18
"Не ставайте інструментом". Залужний закликав блогерів не оцінювати бойові дії Фото: головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний (facebook com vzaluznyj)
Автор: Ілона Свиридова

Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний просить блогерів утриматися від публічної оцінки бойових дій і рішень командирів. Оскільки всією повнотою інформації володіє тільки військове керівництво.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його Telegram.

"Звертаю увагу, що в соціальних мережах періодично з'являється інформація, яка використовується ворогом для нанесення втрат Збройним силам України. Військове керівництво не надає жодної важливої інформації про поточні операції. Я в черговий раз закликаю всіх, особливо блогерів з великими аудиторіями, утриматися від публічних оцінок бойових дій, логістики, забезпечення і рішень командирів", - зазначив Залужний.

За його словами, тільки військове керівництво володіє всією повнотою інформації і використовує її для відбиття агресії.

"Запорукою успішного знищення противника є нерозповсюдження цієї інформації. Вірте Збройним силам України. Ми робимо свою роботу. У нас потужний, підступний і безжальний ворог, який використовує будь-що для нанесення нам втрат. Не ставайте інструментом в його руках", - додав Залужний.

Нагадаємо, раніше Залужний заявляв про готовність української армії довести "знищення зла" до кінця.

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