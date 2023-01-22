История и политика. NYT объяснило позицию Германии по танкам для Украины

Власти Германии после поражения в войне решили продвигать страну путем мира и интеграции в европейский и трансатлантический порядок безопасности. Однако агрессия России заставляет ее изменить свое мнение о месте в Европе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на материал The New York Times .

Отмечается, что Германия в послевоенное время отстраивала свою экономику на дешевых российских энергоносителях. Она торговала с Центральной и Восточной Европой, Советским Союзом и Китаем. По мнению тогдашней власти, это могло смягчить авторитаризм.

Однако российское вторжение в Украину бросило вызов Германии и руководству страны. У них это вызвало политический и психологический шок. По мнению журналистов, это вызвало нежелание Германии направить в Украину свой основной боевой танк Leopard 2, а также позволить другим странам сделать это.

В NYT заявляют, что такая позиция канцлера Олафа Шольца может создать риск для изоляции Германии и разозлила союзников. При этом наибольшим следствием немецкого промедления может стать препятствие сдерживанию российского наступления, прогнозируемого на весну 2023 года.