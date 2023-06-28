История повторяется. Каким "ноу-хау" Пилипа Орлика нашлось место в Конституции Украины

Написанная в 1710 году Конституция Пилипа Орлика в Украине считается первым подобным документом в Европе. И если это утверждение имеет, как своих сторонников, так и противников, трудно поспорить с тем, что этот документ опережал время. Конституция Орлика предусматривала создание свободного и независимого государства, которое должно было строиться и функционировать на демократических принципах. В то же время в Европе политическая мысль только развивалась в этом направлении.

Удивительно и то, что спустя 300 лет положения Конституции Орлика не утратили своей актуальности и даже нашли свое отображения в Основном законе уже независимой Украины.

Борьба с коррупцией, вера и ограничения власти

История имеет свойство повторятся. Вот уже девятый год Украина вынуждена отстаивать свою независимость и сопротивляться агрессии со стороны России. В условиях военной агрессии Москвы на свет появляется и Конституция Пилипа Орлика.

После поражения в Полтавской битве преследуемые российской армией гетман Иван Мазепа и шведский король Карл XII были вынуждены бежать с территории современной Украины и укрыться во владениях Османской империи. Именно там 5 апреля 1710 года у стен Бендерской крепости Пилип Орлик был избран гетманом.

После окончания церемонии он изложил текст документа, известного в истории как "Пакты и конституции законов и вольностей Войска Запорожского" или "Бендерская конституция". По своей сути этот документ являлся договором между монархом-гетманом и свободным украинским казачеством, который регламентировал их взаимоотношения, права, а также разграничивал власть.

Конституция Пилипа Орлика (фото: Центральный государственный аудиовизуальный и электронный архив)

Фактически Конституция Орлика на 77 лет опередила конституцию США и на 81 год – конституцию Франции и Польши. Примечательно, что конституция в самой России появилась только в советский период ее истории, а именно – в 1918 году.

Написанная в эмиграции Конституция предусматривала провозглашения независимости Гетманщины и от Речи Посполитой, и от Московского царства. Согласно документу, главной задачей для казаков было освобождение своих территорий именно от российских оккупационных войск.

Как и сегодняшняя независимая Украина, так и казаки 300 лет назад понимали, что для существования своего государства им необходимы союзники, которые могут стать гарантами суверенитета и неприкосновенности их территорий. Если сегодняшний Киев делает ставку на членство в НАТО, то казаки в качестве своего протектора выбрали Шведское королевство.

"Его величество и его наследники яснейшие короли шведские титуловались вечными протекторами Украины, и дела их оставались направленными на укрепление могущества Отечества нашего и сохранения его целостности, прав, и границ".

Конституция Пилипа Орлика также декларировала, что после того, как оккупационные войска Москвы будут изгнаны с территории козаков, необходимо будет требовать от царя возместить ущерб, нанесенный Гетманщине и ее населению.

"Весь нанесенный Украине при нынешней войне ущерб Москвой должен быть уплачен и справедливо возмещен".

Казаки, осознавая, что Московское царство является основным врагом и угрозой для существования государства, задекларировали в конституции важность и необходимость получения независимости от Москвы в вопросах веры. Предполагалось, что гетман Пилип Орлик должен был обратиться ко Вселенскому патриархату в Константинополе с просьбой о возобновлении единства с ним и получения статуса автокефалии для Киевской митрополии. Примечательно, что свою независимость Украинская православная церковь сможет получить от Вселенского патриархата только спустя 309 лет в январе 2019 года.

Конституция Пилипа Орлика весьма часто идеализируется, хотя в ней есть и те пункты, которые совершенно противоречат сегодняшним нормам морали и принципам украинского демократического государства. Так, в вопросах веры она определяла православие, как господствующую религию в стране. В своей Конституции казаки отмечали, что православная вера долгое время была под гнетом Речи Посполитой, а потому теперь ее нужно всячески оберегать. Самому гетману ставилась задача следить за тем, "чтобы ни одно другое иноверие в отечестве нашем не было внедрено". Помимо этого казаки считали, что гетман должен будет делать все, чтобы не допустить возможности для проживания в Гетманщине людей, которые исповедуют другую веру, в особенности иудеям.

Если же говорить о новаторских идеях, заложенных в Конституцию Пилипа Орлика, то необходимо вспомнить о принципе распределения власти на три ветви: законодательную, исполнительную и судебную. В 1710 году этот принцип, по которому сегодня живут все развитые демократические государства мира, был абсолютным ноу-хау.

Конституция ограничивала права гетмана, он не мог управлять государством по своему усмотрению. Законодательная власть в стране должна была принадлежать Генеральной раде, аналогом которой сегодня можно назвать Верховную раду Украины. Членами Генеральной рады должны были стать полковники со своими старшинами, сотники, генеральные советники от всех полков и даже представители от Низового Войска Запорожского, то есть простых казаков.

Первая страница Конституции Пилипа Орлика (фото: УНИАН)

Если сегодняшний парламент Украины работает круглый год, законодательный орган казаков должен был собираться всего трижды: в январе на Рождество, в апреле на Пасху и в октябре на Покрову. Также Генеральная рада могла собраться по требованию гетмана. Сам гетман не имел права вести внутреннюю и внешнюю политику без согласия и обсуждения с представителями Рады.

Также в конституции Орлика обсуждается возможность устранения от власти гетмана, если его действия будут квалифицированы представителями Рады, как несущие вред государству и его населению. Аналогом этой процедуры можно считать импичмент, когда Верховная рада может принять решение о вынесении недоверия президенту страны.

Беспрецедентным на то время было выделение суда в отдельную ветвь власти. В начале XVIII века монархи сами вершили судьбы и выносили приговоры. Конституция казаков забирала у гетмана такую привилегию. В том числе ему запрещалось наказывать и судить своих обидчиков, которые могли причинить ему вред и оскорбить его, даже если они были представителями низшего сословия.

Все уголовные, гражданские и другие дела в Гетманщине должен был рассматривать новосозданный орган – Генеральный суд. Конституция Пилипа Орлика устанавливала равенство всех граждан Гетманщины перед законом независимо от их происхождения, социального статуса и уровня достатка. Спустя 300 лет проблема равенства всех граждан страны перед судом остается и в независимой Украине.

Как и сегодня, так и в начале XVIII века одной из основных проблем украинского общества была коррупция. В Конституции Орлика борьбе ей уделили особое место. Так, гетману запрещалось получать взятки или "подарки" за назначение кого бы то ни было на любую должность в стране. Само назначение должно было проходить по результатам честного и открытого голосования.

Каждый чиновник должен был исполнять свои обязанности и никоим образом не позволять вмешиваться в свою работу, например, родственникам или хорошим знакомым. Таким образом казаки пытались бороться с "кумовством", которое не могут никак победить более 30 лет уже в независимой Украине.

"Докладывать Светлейшему гетману обо всех государственных, военных делах должны генеральные лица, которые в соответствии со службой постоянно находятся при гетмане, а не слуги домашние, которые никакими военными делами не должны интересоваться и не вмешиваться в государственные интересы".

Конституция также предполагала, что гетман не будет иметь права пользоваться государственной казной в своих собственных интересах. В государстве вводилась должность генерального казначея и казначеев в полках. Чтобы обеспечить их независимость, они избирались общим решением полковника, военной старшины и общины. К их обязанностям относилось учет доходов полка от частных лиц и публичных налогов, обязательство заботиться о расходах и ежегодно отчитываться о своей деятельности. Если в сегодняшней Украине существует множество органов, которые должны осуществлять контроль за тем, как и на что расходуются финансы в стране, Конституция Орлика предполагала, что все эти функции будут возложены на гетмана.

Помимо этого в Конституции Пилипа Орлика старались побороть злоупотребление чиновниками своих полномочий, которые, пользуясь положением, отбирали у население имущество, якобы во благо государства. Так, отменялась система бесплатного обслуживания представителей власти, в том числе и гетмана. Речь шла о замене лошадей во время важной поездки, получении провианта и т.д.

Конституция также таке запрещала незаконное угнетения своей домашней челяди, простых казаков и простолюдинов. В то время их могли принудить к сенокосу, уборке урожая, укреплению валов, продаже земель и имущества за незначительную вину.

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Конституция Пилипа Орлика является уникальным и новаторским документом для своего времени. Создавая ее, казаки помышляли о независимой Украине, которая избавится от "московского ярма" и будет строиться на демократических принципах равенства. Увидеть таким государство не судилось самому Пилипу Орлику и его последователям. Хоть и спустя 300 лет очерченная на бумаге казаками страна таки состоялась, Украина все еще вынуждена бороться с тем же внешним врагом в лице России и продолжать внутреннюю борьбу с проблемами, которые не утратили своей актуальности с XVIII века.