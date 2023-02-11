История перевернется с ног на голову. Украина будет определять судьбу РФ, - Кулеба

В будущем Украина, как часть Европы, будет определять судьбу России. История спустя триста лет переворачивается с ног на голову.

Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Instagram .

"Если до этого Россия как империя определяла судьбу Украины от Европы, то теперь Украина как часть Европы будет определять судьбу Российской империи. По сути, триста лет истории перевернутся вверх дном", - заявил Кулеба.

По словам главы МИД Украины, в прошлом Российскую империю создали французы, немцы и украинцы. И теперь нужно совместно решить, что делать с ней дальше.

При этом в своем видеообращении он подчеркнул, что его мнение не является официальной позицией Украины.