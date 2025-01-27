Историк объяснил, почему СССР замалчивал преступления нацистов в Бабьем Яру

Он акцентирует внимание на том, что СССР целенаправленно замалчивал преступления нацистов в Бабьем Яру из-за антисемитизма и украинофобии, которые были неотъемлемыми чертами советского режима.

По его словам, антисемитизм в Советском Союзе хоть и был скрытым, но оставался глубоко укорененным в государственную политику. В отличие от открытой политики нацистов, которые публично декларировали планы уничтожения евреев, советский режим запрещал выделять евреев среди жертв Второй мировой войны.

"Коммунистический режим ненавидел личность, и жизнь человека никогда не была ценностью. Советская политика определила: не говорить о судьбах евреев, военнопленных, ромов, принудительных рабочих. Целые группы людей были исключены из культуры памяти СССР", – отметил Подольский.

Он напомнил, как в советские времена еврейские семьи боялись вспоминать о Бабьем Яре или голодоморах из-за страха перед репрессиями. Замалчивание трагедий стало частью идеологической политики, построенной на лжи.

Анатолий Подольский также вспомнил пример писателя Анатолия Кузнецова, который в молодости был свидетелем расстрелов в Бабьем Яру. Его книга "Бабий Яр" в СССР подверглась значительной цензуре, где удаляли упоминания о преступлениях НКВД. После побега Кузнецова в Великобританию в 1969 году советские спецслужбы преследовали его, что, вероятно, привело к его преждевременной смерти.

"СССР и нацистский режим имеют много общего. Василий Гроссман еще в своей книге "Жизнь и Судьба" писал, что они абсолютно одинаковы. Тоталитарная диктатура всегда обесценивает человеческую жизнь", – подытожил историк.