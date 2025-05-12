"Исторический указ": Трамп уравняет цены на лекарства в США с более дешевыми за рубежом

Американский президент в своей публикации в соцсети отметил, что планирует подписать соответствующий указ в понедельник, 12 мая.

Трамп предсказал, что цены на фармацевтические препараты в США могут упасть на 30-80%.

Вместе с тем, по его словам, цены на лекарства, вероятно, "поднимутся по всему миру, чтобы сравняться и, впервые за много лет, принести справедливость в Америку".

Трамп объявил о намерении добиться того, чтобы США платили за лекарства "такую же цену, как нация, которая платит самую низкую цену где-либо в мире".

"С нашей страной наконец-то будут относиться справедливо, а расходы на здравоохранение наших граждан сократятся на сумму, о которой раньше даже не думали", - говорится в публикации американского президента в Truth Social.

Цены на лекарства в США

Американцы платят за лекарства больше, чем любая другая страна в мире, стимулируя инновации и стимулируя рост фармацевтической промышленности, обращает внимание Bloomberg.

Ранее производители лекарств заявили, что модернизация системы сократит доход и "задушит" разработку прорывных методов лечения, которые могут продлить и улучшить жизнь.

Сейчас американское правительство ведет переговоры по цене на некоторые из самых дорогих лекарств, которые используются в Medicare в соответствии с Законом о снижении инфляции. Он был принят в 2022 году при прошлом президенте США Джо Байдене.

Первые два раунда переговоров о ценах на лекарства в Штатах не включали лекарства, которые назначают врачи, но следующий раунд может быть.

План Трампа по снижению цен на лекарства

Во время своего первого президентского срока Трамп предложил ввести в США пилотную программу Medicare для лекарств без конкуренции с недорогими дженериками, которые предоставляются в кабинетах врачей.

Тогда лидер заявлял, что хочет привести цены в соответствие с такими странами, как Франция и Япония, где они стоят значительно дешевле.

Такой план Трампа осуществлялся в течение трех лет, и имел целью гарантировать, что Medicare будет платить самую низкую цену, предложенную группе из 22 стран.

Соответствующие усилия были отменены в федеральном суде США после того, как фармацевтические компании обжаловали его. Они утверждали, что администрация не должным образом выполнила нормотворческий процесс.

Добавим, администрация Байдена не обжаловала этот вывод, зато приняла закон, который привел к Закону о сокращении инфляции.

Также напомним, в 2010 году в США убытки от махинаций преступной группы со страховками Medicare оценили на 100 миллионов долларов.