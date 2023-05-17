Исторический минимум: сколько украинцев официально считаются безработными

По данным статистики, в апреле 2023 года количество зарегистрированных безработных упало до 127,0 тысячи, среди которых 91,1 тысячи - женщины. Год назад было 283,4 тысячи безработных.

Количество зарегистрированных безработных, получающих пособие по безработице, упало за год с 244,8 до 47,6 тысячи человек.

Потребность работодателей в работниках замещения свободных рабочих мест (вакантных должностей) составляет 36,7 тысячи. Нагрузка на одно свободное место составляет 3,0.

Напомним, во время войны продолжительность выплаты пособия по безработице не может превышать 90 календарных дней. Кроме того, максимальный размер пособия по безработице с 1 января 2023 года составит 6700 гривен - размер минимальной зарплаты. Раньше в Украине платили 150% минималки. Размер минимальной помощи по безработице сокращен с 1800 до 1000 гривен.