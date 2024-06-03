Историческая ошибка. Как Берлин защищал "Северный поток-2" и что с делом о подрывах

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Как в Германии продвигали проект: "хроника исторической ошибки"

"Северный поток-2" - это газопровод из России в Германию через Балтийское море протяженностью свыше 1200 км. Его строительство завершилось в 2021 году, представляет собой расширение "Северного потока-1" (действовал с 2011-го). В отличие от предшественника, не был запущен из-за полномасштабного вторжения РФ в Украину.

Правительство Ангелы Меркель последовательно защищало "Северный поток-2" как обычный бизнес-проект. Из-за этого Германия завоевала репутацию страны "слепой к российской агрессии". Недавно обнаруженные документы подтверждают эти обвинения, а газета Süddeutsche Zeitung опубликовало материал с заголовком "Хрониа исторической ошибки".

Немецкое издание получило доступ к документам министерства экономики, которые были засекречены из-за расследования дела о подрывах. Они показывают, как Меркель, ее министры, а затем и канцлер Олаф Шольц поддерживали проект, сознательно поставив страну в зависимость от российского газа.

"Ни сопротивление стран Восточной Европы, Брюсселя или Вашингтона, ни подлые действия путинского режима ничего не могли изменить", - подчеркивает Süddeutsche Zeitung.

О планах России на новый газопровод тогдашний вице-канцлер и министр экономики Зигмар Габриэль узнал в июне 2015 года. Против проекта выступил словацкий премьер Роберт Фицо. Спустя год официальные лица посоветовали Габриэлю обратиться к Польше и Словакии, поскольку "если интересы этих стран будут соблюдены, сопротивление должно исчезнуть". Варшава и Братислава выступали против из-за угрозы прекращения транзита газа по их территории.

Министерство экономики также поддерживало тесные контакты с Маттиасом Варнигом из руководства Nord Stream 2 AG. Он - бывший агент тайной восточно-немецкой полиции "Штази" и друг Владимира Путина.

Министерство не сдавалось, когда многие страны выступили против "Северного потока-2". Строительство пытался остановить новый президент США Дональд Трамп. Его администрация ввела санкции против операторов.

Тогда компания Nord Stream 2 AG профинансировала создание климатического и экологического фонда в земле Мекленбург-Передняя Померания. Организация стремилась обойти санкции и помочь завершить строительство газопровода. Когда в должность президента в 2021 году вступил Джо Байдена, санкции были смягчены и Nord Stream 2 AG избежала штрафов.

"Уже в июне 2021 года польский парламент обратил внимание на размещение российских войск вблизи украинской границы и угрозу серьезного конфликта на границах ЕС", - отмечает газета. Сейм призвал к немедленной остановке проекта, выразив солидарность с Украиной и странами Центральной Европы, которым угрожает российский экспансионизм.

Но министерство экономики Германии не отреагировало. В начале сентября 2021-го "Северный поток-2" был завершен, однако он застрял на стадии сертификации. Через несколько месяцев Россия полномасштабно вторглась в Украину, проект заморозили, а 26 сентября 2022-го оба "Северных потока" были подорваны.

Расследование продолжается до сих пор.

На какой стадии дело о подрыве "Северных потоков"

Мощные взрывы разорвали три из четырех ниток газопровода "Северный поток" в международных водах Балтийского моря. По некоторым оценкам, за неделю в атмосферу было выброшено более 500 килотонн метана.

Североатлантический совет НАТО назвал это "безрассудным и безответственным актом саботажа", а Путин - "актом международного терроризма".

Взрывы произошли в исключительных экономических зонах Швеции и Дании, и обе страны начали отдельные расследования. Первоначальная версия заключалась в том, что за взрывами, скорее всего, стоит Москва.

Швеция закрыла дело в начале февраля 2024 года, заявив, что ее юрисдикция не применяется, поскольку не нанесен ущерб ни гражданам, ни интересам государства. Спустя несколько дней завершили расследование в Дании. Как заявила полиция Копенгагена, диверсия была преднамеренной, следствие - сложным и масштабным. Но при этом не предоставила деталей.

Для эксперта по разведке из университета в Оденсе Томаса Вегенера Фрииса дело "Северного потока" - это игра без победителей, по крайней мере, с датской точки зрения. Местная полиция и ее секретная служба PET пользуются самым высоким уровнем доверия, и это одна из причин, почему не было критических вопросов или даже возмущения по поводу остановки расследования.

Исключением является Бо Элькьер из датской ежедневной газеты Information. Репортер работает над расследованием с сентября 2022 года. По его словам, ясно лишь то, что подрыв был актом преднамеренного саботажа. Он также отметил, что возле одного из мест диверсии военно-морской флот Дании следил за российскими судами. В деле 112 фото этих кораблей, но они ни разу не публиковались.

На сегодня следствие по подрывам "Северных потоков" ведут только в Германии. Но о статусе расследования почти ничего неизвестно. Немецкий генеральный прокурор Йенс Роммель заявил NDR, что федеральная прокуратура находится в контакте со следственными органами других стран. Однако детали не комментируются.

"В связи с продолжающимся расследованием дополнительная информация не может быть предоставлена", - добавил он.

США, Россия или Украина? Основные версии

Хотя полиция и спецслужбы Дании и Швеции никогда публично не называли подозреваемых, в прессе выдвигаются несколько версий. Одна их них принадлежит американскому журналисту Сеймуру Хершу, чья репутация дискредитирована из-за его любви к теориям заговора.

В феврале 2023 года он опубликовал статью со ссылкой на информированный источник, в которой говорилось о якобы причастности США и Норвегии. Доклад опровергли в Осло и Вашингтоне. Неудивительно, что Москва стала единственной, кто согласился с этой версией.

В марте 2023-го вышел материал The New York Times о том, что за подрывами стоит некая "проукраинская группа". Затем последовали публикации Die Zeit, ARD и SWR. По их данным, версия о причастности к атаке противников Путина, не связанных с руководством Украины, изложена в докладе немецкой разведки.

Якобы за несколько дней до взрывов в том районе побывала 15-метровая яхта "Андромеда" с неизвестным грузом. Судно арендовала польская компания, которая принадлежит двум украинцам. В операции якобы участвовали 6 человек. Яхту вернули неубранной, на столе в каюте были выявлены следы взрывчатки. Материалы разведки не содержали информации о заказчиках и исполнителях.

Примечательно, что даже Путин назвал версию о "проукраинской группе" несостоятельной. Министр обороны Германии Борис Писториус предостерег от поспешных выводов. Украинский след считают неубедительным, поскольку на яхте не было специального оборудования. Кроме того, остается открытым вопрос, как диверсанты могли бы скрытно провезти большое количество взрывчатки.

Тем не менее "Андромеда" по-прежнему в центре внимания следователей. По мнению Бо Элькьера, доказать эту версию сложно, поскольку из-за погоды на Балтийском море у людей на маленькой яхте был всего один день на четыре чрезвычайно сложных погружения. Тем более, что места взрывов на расстоянии более 70 км друг от друга.

Журналист-расследователь склоняется к российскому следу. Незадолго до диверсии в зоне атаки были сразу шесть российских кораблей. В их число входят специальный корабль "СС-750" с мини-подлодкой на борту и два буксира, способные выполнять операции на глубине 70-80 метров с помощью крана и барокамеры. "Если вы спросите меня, я знаю, в каком направлении указывает стрелка", - добавил он.

В деле о подрывах на "Северных потоках" до сих пор больше вопросов, нежели ответов. Как пишут западные СМИ, материалы держат под строгим контролем из-за дипломатических последствий того, что в итоге могут обнаружить.

При подготовке материала использовались публикации изданий Süddeutsche Zeitung, NDR, а также статья на сайте Фонда Карнеги за международный мир.